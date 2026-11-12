Perubahan Besar Daftar Saham LQ45 Terbaru

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Endang Wulansari

12 November 2026, 12:31 WIB

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Jabarpos.id – Dinamika pasar modal Indonesia kembali menunjukkan pergerakan signifikan. Bursa Efek Indonesia (BEI) baru saja mengumumkan hasil evaluasi insidental yang membawa perubahan pada komposisi indeks LQ45. Indeks yang menjadi acuan bagi para investor untuk melihat saham-saham paling likuid dan berkapitalisasi besar ini mengalami perombakan pada beberapa emiten utamanya.

Dalam pengumuman resmi yang dirilis oleh pihak bursa, terdapat tiga emiten ternama yang harus rela angkat kaki dari daftar elit LQ45. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI), PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL), dan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO). Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan hasil evaluasi mendalam terhadap struktur kepemilikan saham di masing-masing perusahaan tersebut.

Perubahan Besar Daftar Saham LQ45 Terbaru
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Penyebab utama keluarnya ketiga emiten ini adalah karena mereka terdeteksi masuk dalam kategori saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan yang sangat tinggi atau high shareholder concentration (HSC). Kondisi ini dianggap tidak memenuhi kriteria ideal indeks LQ45 yang mengutamakan ketersediaan saham di publik untuk diperdagangkan secara luas.

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Berdasarkan data teknis, MAPI mencatatkan tingkat konsentrasi kepemilikan yang sangat dominan, yakni mencapai angka 96,75%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar saham perusahaan dikuasai oleh segelintir pihak, sehingga ruang gerak perdagangan di pasar reguler menjadi terbatas. Senada dengan itu, PGEO juga mencatatkan tingkat konsentrasi sebesar 95,22%, sementara NCKL berada di angka 92,66%.

Namun, keluarnya tiga raksasa ini segera diimbangi dengan masuknya tiga pemain baru yang siap mengisi kekosongan posisi di indeks LQ45. Sebagai pengganti, BEI menetapkan PT Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA), PT Gudang Garam Tbk. (GGRM), dan PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) sebagai penghuni baru.

Berbeda dengan para pendahulunya, ketiga emiten pengganti ini memiliki rasio free float atau jumlah saham yang beredar di masyarakat yang jauh lebih sehat. ERAA tercatat memiliki rasio free float sebesar 37,84%, diikuti oleh PWON dengan angka 30,89%, dan GGRM sebesar 16,45%. Kehadiran mereka diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dan keragaman transaksi dalam indeks tersebut.

Perubahan komposisi ini akan mulai berlaku secara efektif pada periode 18 November 2026 hingga 29 Januari 2027. Dengan total 45 emiten yang tetap bertahan sebagai konstituen, investor diharapkan dapat lebih jeli melihat peluang dari pergeseran ini. Perubahan ini menjadi pengingat penting bagi para pelaku pasar bahwa struktur kepemilikan saham yang sehat sangat krusial dalam menjaga stabilitas dan likuiditas sebuah indeks saham di bursa.

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