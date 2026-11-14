Strategi Hijau PepsiCo Kuasai Pasar Snack

Jabarpos.id – Dunia industri barang konsumsi atau Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) kini tengah menghadapi tantangan besar, yakni bagaimana menyeimbangkan antara mengejar keuntungan ekonomi dengan menjaga kelestarian bumi. Menjawab tantangan tersebut, raksasa global PepsiCo menunjukkan langkah nyata melalui komitmen bisnis berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam inti operasional mereka.

Langkah ambisius ini tidak hanya sekadar slogan pemasaran, melainkan diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. PepsiCo mulai mengoperasikan pabrik-pabrik hijau yang mengandalkan sumber energi baru dan terbarukan. Tidak berhenti di situ, perusahaan ini juga memperkuat fasilitas pengolahan limbah plastik guna menekan dampak negatif sampah kemasan terhadap ekosistem. Upaya ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih bersih dan bertanggung jawab.

Gabrielle Angriani Johny, selaku Director of Public Policy Government Affairs & Corporate Communications PepsiCo, menegaskan bahwa seluruh program keberlanjutan ini dijalankan dengan prinsip tanggung jawab penuh. Menurutnya, fokus perusahaan bukan hanya pada hasil instan, melainkan pada konsistensi program yang dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang. Selain fokus pada lingkungan, PepsiCo juga menyentuh aspek sosial melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang menyasar sektor pertanian. Program ini dirancang untuk mendukung praktik pertanian berkelanjutan bagi masyarakat dan para petani lokal, sehingga menciptakan rantai pasok yang lebih kuat dan etis.

Di sisi lain, PepsiCo menyadari bahwa kesadaran konsumen terhadap isu lingkungan terus meningkat. Oleh karena itu, perusahaan gencar melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya program sustainability. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesadaran publik, tetapi juga memberikan nilai tambah (value) pada setiap produk yang mereka pasarkan. Konsumen masa kini cenderung lebih memilih merek yang memiliki kepedulian terhadap isu sosial dan lingkungan.

Selain fokus pada isu hijau, PepsiCo juga sangat jeli dalam membaca tren pasar di Indonesia. Untuk memperluas pangsa pasar, perusahaan terus melakukan inovasi pemasaran dan memaksimalkan kanal distribusi di seluruh penjuru negeri. Salah satu strategi yang sedang digalakkan adalah melalui merek Lays dengan kampanye kreatif seperti "Nyore Bareng Lays" yang menyasar momen santai masyarakat.

Tak hanya produk camilan gurih, PepsiCo juga merambah tren gaya hidup sehat melalui produk Quaker Oats. Langkah ini diambil untuk menangkap peluang meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Dengan kombinasi antara strategi keberlanjutan lingkungan dan adaptasi tren gaya hidup, PepsiCo optimis dapat terus memimpin pasar snack dan produk konsumsi lainnya di Indonesia. Melalui pendekatan yang holistik ini, perusahaan berupaya membuktikan bahwa bisnis yang menguntungkan dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga bumi.