Misteri Aliran Modal Asing di Indonesia

Jabarpos.id – Dinamika ekonomi global tengah menghadapi tantangan serius dengan adanya fenomena pelarian modal besar-besaran dari negara-negara berkembang menuju negara-negara maju. Tekanan kenaikan harga minyak dunia yang tidak menentu serta tren peningkatan suku bunga acuan oleh bank-bank sentral global menjadi pemicu utama investor menarik dana mereka dari pasar negara berkembang.

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa fenomena capital outflow atau arus keluar modal ini telah mencapai angka yang sangat fantastis. Pada September 2026, tercatat ada aliran modal asing keluar dari negara-negara berkembang senilai US$ 26,3 miliar atau jika dikonversikan mencapai sekitar Rp479,52 triliun.

Namun, di tengah badai ketidakpastian global tersebut, Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup unik. Meski banyak negara berkembang mengalami defisit modal, Indonesia justru masih mampu mencatatkan aliran modal masuk (capital inflow) yang positif. Berdasarkan data hingga 11 November 2026, akumulasi modal asing yang masuk ke tanah air sepanjang tahun berjalan telah menyentuh angka Rp127,6 triliun.

Meski secara total terlihat positif, Suahasil memberikan catatan penting bahwa distribusi modal ini tidak merata di berbagai instrumen investasi. Terjadi anomali di mana pasar saham Indonesia justru mengalami tekanan hebat dengan catatan arus modal keluar (outflow) sebesar Rp97 triliun.

"Aliran modal asing tetap masuk ke Indonesia. Akumulasi tahun 2026 hingga 11 November mencapai Rp127,6 triliun," ujar Suahasil dalam paparan APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).

Jika dibedah lebih dalam, kekuatan utama penopang ekonomi Indonesia saat ini terletak pada instrumen surat utang. Pasar Surat Berharga Negara (SBN) mencatatkan aliran modal masuk sebesar Rp43 triliun secara year-to-date (YTD). Selain itu, instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tampil sangat dominan dengan membukukan inflow mencapai Rp182,4 triliun.

Terkait fenomena keluarnya dana dari pasar saham, pemerintah mengidentifikasi adanya faktor eksternal yang memengaruhi sentimen investor. Salah satu penyebab utamanya adalah adanya notasi atau pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) kepada pasar Indonesia pada pertengahan Oktober 2026 lalu. Hal ini memicu reaksi cepat para investor di pasar modal.

Pemerintah optimis bahwa kondisi ini masih dapat dikendalikan. Strategi utama yang digunakan adalah dengan menjaga imbal hasil (yield) SBN dan SRBI agar tetap kompetitif di mata dunia. Dengan imbal hasil yang menarik, investor asing tetap merasa aman dan tertarik untuk menanamkan modalnya di instrumen pendapatan tetap Indonesia.

"Aliran modal masuk asing tetap dipertahankan di tingkat positif karena yield yang kompetitif di SBN dan SRBI. Ini adalah cara kami untuk menjaga agar modal asing tetap masuk ke Indonesia," tambah Suahasil.

Ke depannya, pemerintah berkomitmen untuk segera menyelesaikan persoalan terkait notasi MSCI tersebut. Harapannya, tekanan terhadap pasar saham domestik dapat segera mereda, sehingga arus keluar dana di sektor ekuitas dapat ditekan dan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.