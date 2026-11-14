Nasib Bursa Efek Indonesia di Mata Dunia

Jabarpos.id – Kabar terbaru datang dari kancah pasar modal internasional yang memberikan sinyal penting bagi stabilitas investasi di tanah air. Lembaga penyedia indeks global ternama, FTSE Russell, secara resmi mengumumkan bahwa mereka tetap mempertahankan status pasar modal Indonesia dalam klasifikasi Secondary Emerging Market atau pasar berkembang sekunder.

Keputusan ini menjadi angin segar sekaligus catatan penting bagi para pelaku pasar. Dalam pengumuman resminya yang dirilis pada Sabtu (14/11/2026), FTSE Russell menegaskan bahwa Indonesia tidak dimasukkan ke dalam daftar pemantauan atau Watch List. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masih berada di level sekunder, posisi Indonesia di mata investor global masih dalam koridor yang stabil dan tidak mengalami penurunan peringkat yang drastis.

Lembaga tersebut memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah strategis yang telah diambil oleh otoritas pasar modal Indonesia. Berbagai upaya untuk memperkuat transparansi pasar modal dinilai sebagai langkah positif yang patut disambut baik. Namun, FTSE Russell juga memberikan catatan bahwa diperlukan waktu lebih lama untuk menguji sejauh mana efektivitas dari reformasi tersebut.

Fokus utama yang sedang dipantau adalah bagaimana transparansi data pemegang saham dapat ditingkatkan, penguatan sistem pengawasan pasar, serta konsistensi dalam penegakan regulasi. FTSE Russell ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat sementara, melainkan berkelanjutan dan mampu menciptakan ekosistem pasar yang sehat.

"Oleh karena itu, perlakuan yang diterapkan pada peninjauan indeks September 2026 akan terus dilanjutkan pada peninjauan indeks Desember 2026," tulis pihak FTSE Russell dalam keterangannya. Hal ini menandakan adanya periode observasi tambahan untuk melihat dampak nyata dari reformasi pasar yang sedang berjalan.

Meski status negara tetap, FTSE Russell tetap melakukan sejumlah penyesuaian rutin pada indeks mereka. Beberapa perubahan tersebut meliputi pembaruan klasifikasi industri (Industry Classification Benchmark), pembaruan saham triwulanan, hingga penyesuaian terkait jumlah saham yang beredar di publik (free float). Selain itu, penghapusan saham yang tidak memenuhi kriteria kelayakan, seperti saham yang terkena suspensi atau memiliki likuiditas rendah, juga tetap dilakukan sesuai ambang batas yang berlaku.

Menariknya, FTSE Russell memutuskan untuk menunda beberapa perubahan besar lainnya, seperti perubahan segmen ukuran kapitalisasi pasar dan penambahan emiten baru (termasuk IPO) hingga setidaknya peninjauan Maret 2027. Penundaan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi otoritas Indonesia dalam menunjukkan hasil nyata dari reformasi pasar mereka.

Satu hal yang perlu diwaspadai oleh para emiten adalah aturan ketat mengenai konsentrasi kepemilikan saham. FTSE Russell menegaskan bahwa perusahaan dengan kepemilikan saham yang terlalu terkonsentrasi pada segelintir pihak akan menghadapi risiko penghapusan dari indeks. Jika sebuah perusahaan terdeteksi memiliki konsentrasi kepemilikan yang tinggi, maka pada peninjauan Desember 2026 mendatang, saham tersebut berpotensi dihapus dari indeks untuk menjaga integritas pasar.

Keputusan final mengenai arah kebijakan indeks secara penuh, termasuk apakah Indonesia akan kembali ke perubahan indeks secara menyeluruh, akan dipertimbangkan kembali sebelum memasuki periode peninjauan Maret 2027. Bagi investor, masa tunggu ini menjadi momentum untuk terus memantau kualitas tata kelola perusahaan dan efektivitas regulasi di bursa domestik.