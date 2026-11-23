Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia menunjukkan taringnya pada perdagangan Senin (23/11/2026). Setelah sempat mengalami tekanan hebat selama sepekan terakhir, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akhirnya berhasil melakukan aksi balik yang impresif dengan menutup perdagangan di zona hijau. Indeks melonjak signifikan sebesar 69,52 poin atau tumbuh 1,35 persen ke level 5.215,85.

Kenaikan ini menjadi angin segar bagi para investor setelah sebelumnya IHSG harus menelan pil pahit berupa pelemahan selama lima hari perdagangan berturut-turut. Pada penutupan sesi sebelumnya, indeks sempat tertahan di level 5.146,33, namun hari ini sentimen positif berhasil membawa pasar kembali ke jalur pertumbuhan.

Perjalanan IHSG pada awal perdagangan sebenarnya tidak langsung mulus. Indeks sempat dibuka dengan tekanan di level 5.134,06. Namun, memasuki pukul 10.00 WIB, arah pergerakan mulai berbalik arah secara dramatis. Kekuatan beli yang masif mendorong indeks terus merangkak naik hingga mencapai puncak harian di level 5.244,35 menjelang pukul 11.00 WIB. Meski sempat mengalami sedikit koreksi tipis di menit-menit akhir perdagangan, IHSG tetap mampu mengamankan posisi di level yang cukup tinggi.

Aktivitas perdagangan hari ini tergolong cukup ramai dengan volume transaksi mencapai 340,71 juta lot. Adapun nilai transaksi yang berputar di lantai bursa tercatat menyentuh angka Rp10,41 triliun.

Jika menilik pergerakan saham secara individual, terdapat beberapa emiten yang menjadi motor penggerak utama kenaikan indeks. Saham-saham "blue chip" seperti PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) turut memberikan kontribusi besar. Selain itu, sektor industri juga diperkuat oleh pergerakan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), PT Barito Pacific Tbk (BRPT), PT Astra International Tbk (ASII), serta PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS).

Namun, penguatan ini tidak lepas dari hambatan beberapa saham yang bergerak melemah. Beberapa emiten yang sempat menahan laju kenaikan IHSG antara lain PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), PT United Tractors Tbk (UNTR), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), dan PT AKR Corporindo Tbk (AKRA).

Dari sisi sektoral, sektor bahan baku (basic materials) menjadi primadona dengan lonjakan paling tajam mencapai 5,36 persen. Disusul oleh sektor energi yang naik 2,60 persen, sektor jasa pendidikan (academic & educational services) sebesar 2,27 persen, serta sektor barang konsumen siklikal (consumer cyclicals) yang tumbuh 1,41 persen.

Menatap pekan perdagangan ke depan (23-27 November 2026), pasar diprediksi akan terus bergerak dinamis. Sejumlah sentimen penting patut diwaspadai, mulai dari jadwal pembagian dividen emiten-emiten besar, isu perubahan kepemilikan saham pada PT Bintangපත් (BYAN), hingga agenda politik Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, rilis data ekonomi dari Amerika Serikat juga akan menjadi perhatian global. Mengingat sentimen pekan ini dinilai lebih ringan dibandingkan pekan lalu, optimisme terhadap kebangkitan pasar saham dan penguatan nilai tukar rupiah tetap terjaga.