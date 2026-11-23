Jabarpos.id – PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) resmi melakukan penyegaran besar-besaran pada jajaran dewan komisarisnya. Melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang baru saja digelar, perusahaan tambang batu bara raksasa ini secara resmi menunjuk Budi Waseso untuk menduduki posisi strategis sebagai Komisaris Utama Independen.

Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola perusahaan. Keputusan tersebut telah mendapatkan restu penuh dari para pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut. Tidak hanya Budi Waseso, perusahaan juga melakukan perombakan pada posisi komisaris lainnya guna memperkuat struktur pengawasan internal.

Dalam RUPSLB tersebut, perseroan juga mengangkat sejumlah nama baru untuk mengisi kursi komisaris. Nama-nama seperti Indra Surya dan Tony Tribagus Spontana turut masuk ke dalam jajaran dewan komisaris. Selain itu, untuk memperkuat aspek independensi, perusahaan menunjuk Ir. M. Hatta Rajasa dan Dr. Nurfaizi, M.M. sebagai Komisaris Independen. Seluruh perubahan struktur ini dinyatakan mulai berlaku efektif segera setelah rapat ditutup.

Berdasarkan hasil keputusan rapat, susunan Dewan Komisaris Bayan Resources yang baru kini terdiri dari Budi Waseso sebagai Komisaris Utama Independen, didampingi oleh Indra Surya, Tony Tribagus Spontana, dan Lifransyah Gumay, S.E., Ak., M.M. Sebagai pengawas independen, posisi tersebut diisi oleh Ir. M. Hatta Rajasa dan Dr. Nurfaizi, M.M.

Penunjukan Budi Waseso tentu menjadi sorotan publik mengingat rekam jejaknya yang sangat mentereng di berbagai sektor. Pria lulusan Akademi Kepolisian Semarang tahun 1984 ini dikenal sebagai sosok yang memiliki pengalaman luas, baik di ranah penegakan hukum maupun manajemen badan usaha milik negara.

Kariernya di Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencakup berbagai posisi krusial, mulai dari Kapolda Gorontalo hingga menjabat sebagai Kabareskrim Polri pada tahun 2015. Tak berhenti di situ, ia juga pernah dipercaya memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Kepala BNN.

Pengalaman manajerialnya di sektor korporasi juga tidak perlu diragukan. Budi Waseso tercatat pernah menjabat sebagai Direktur Utama Perum Bulog dalam dua periode berbeda. Sebelum bergabung dengan Bayan Resources, ia juga sempat mengemban amanah sebagai Komisaris Utama di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Selain aktif di dunia profesional, ia juga merupakan tokoh penting di organisasi kepanduan dengan menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Pihak manajemen Bayan Resources menegaskan bahwa penunjukan Budi Waseso dilakukan secara profesional. Dalam dokumen profil perusahaan, dinyatakan bahwa Budi Waseso tidak memiliki hubungan afiliasi apa pun dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun Pemegang Saham Pengendali di PT Bayan Resources Tbk. Hal ini diharapkan dapat menjamin objektivitas dan independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan di perusahaan.