Jabarpos.id – Sejarah mencatat sebuah peristiwa kriminal yang sangat dramatis di jantung kota Batavia, yang kini kita kenal sebagai Jakarta. Pada 22 November 1902, sebuah perampokan besar mengguncang De Javasche Bank (DJB), bank sentral Hindia Belanda yang saat ini berdiri megah sebagai Museum Bank Indonesia di kawasan Stasiun Beos. Peristiwa ini bukan sekadar aksi kriminal biasa, melainkan sebuah aksi nekat yang didorong oleh keputusasaan ekonomi.

Dua orang pengusaha Belanda yang sebelumnya memiliki bisnis properti sukses, mendadak jatuh miskin setelah bisnis mereka hancur akibat kebakaran hebat. Dalam kondisi terdesak, mereka menyusun rencana jahat untuk merampok bank dengan menyamar sebagai nasabah kelas atas. Penampilan mereka yang necis dan berwibawa berhasil mengelabui petugas keamanan di sana. Para penjaga bank mengira keduanya adalah kaum borjuis yang datang untuk melakukan transaksi rutin.

Namun, ketenangan itu hanya sesaat. Begitu berada di dalam area bank, kedua pria tersebut langsung mengubah skenario. Mereka mengeluarkan senjata api dan menodongkan pistol ke arah petugas. Berdasarkan catatan sejarah dari koran De nieuwe vorstenlanden edisi 1 Desember 1902, para petugas yang terkejut langsung terdiam membeku di bawah ancaman senjata.

Di bawah todongan pistol, brankas bank akhirnya terbuka. Para pelaku berhasil menggasak uang senilai 100 ribu gulden. Jika dikonversi dengan nilai emas pada masa itu, di mana harga 1 gram emas adalah 1,65 gulden, maka uang tersebut setara dengan 60,5 kilogram emas. Jika nilai tersebut ditarik ke masa kini, jumlah kekayaan yang mereka bawa kabur mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp157 miliar.

Aksi pelarian mereka pun berlangsung penuh darah. Saat mencoba keluar dari area bank, seorang petugas yang mencoba melakukan perlawanan langsung ditembak hingga tumbang. Tak berhenti di situ, kedua perampok ini membajak sebuah delman yang sedang membawa penumpang untuk melarikan diri menuju kawasan Jembatan Merah. Dalam proses pembajakan yang brutal tersebut, seorang penumpang juga menjadi korban tembakan.

Setelah sampai di Jembatan Merah, mereka berganti kendaraan menggunakan kuda yang telah disiapkan oleh rekan mereka. Polisi mulai melakukan pengejaran intensif yang melintasi jalur Bidara Cina, Cibubur, hingga menuju arah Bogor. Pengejaran yang menegangkan ini berlangsung hingga dini hari.

Titik balik pengejaran terjadi di kawasan Ciluar, yang kini masuk dalam wilayah Kecamatan Bogor Utara. Saat delman yang mereka gunakan berhenti untuk beristirahat karena kelelahan, polisi berhasil melakukan penyergapan. Sekitar pukul 06.00 pagi, salah satu pelaku mencoba melompat dari kuda dan melarikan diri, namun rekan satu timnya tidak seberuntung itu. Pelaku tersebut berhasil diringkus oleh pihak berwenang, mengakhiri pelarian panjang yang sempat mengguncang keamanan Batavia kala itu. Informasi lengkap mengenai sejarah ini dapat Anda temukan kembali di jabarpos.id.