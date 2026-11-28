Jabarpos.id – Persaingan di industri perbankan tanah air kini memasuki babak baru yang semakin sengit. Tidak hanya melibatkan bank-bank swasta raksasa, namun bank pembangunan daerah (BPD) juga dituntut untuk terus berinovasi agar tidak tergilas zaman. Menanggapi tantangan tersebut, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) telah menyiapkan langkah strategis untuk memperkokoh posisinya di pasar keuangan.

Alih-alih hanya bertarung dalam perang suku bunga, Bank Jateng memilih untuk menggali potensi terbesar yang mereka miliki, yakni kedekatan emosional dan pemahaman mendalam terhadap karakteristik ekonomi lokal. Strategi ini dianggap sebagai senjata utama untuk memenangkan hati masyarakat Jawa Tengah.

Direktur Bisnis Dana, Jasa, dan UMKM Bank Jateng, Anna Kusumarita, mengungkapkan bahwa kekuatan utama perseroan terletak pada hubungan erat dengan pemerintah daerah serta pemahaman terhadap pola ekonomi masyarakat setempat. Menurutnya, kedekatan ini memungkinkan Bank Jateng untuk membaca kebutuhan pasar secara lebih akurat dibandingkan bank nasional lainnya.

"Kami memiliki kedekatan dengan karakteristik ekonomi, pemerintah daerah, hingga masyarakat Jawa Tengah itu sendiri," ujar Anna dalam acara Jateng Fest 2026 yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Sabtu (28/11/2026).

Dalam upaya meningkatkan daya saing, Bank Jateng tidak hanya fokus pada besaran kredit yang disalurkan. Perseroan berkomitmen untuk memberikan pengalaman perbankan yang lebih unggul melalui kualitas layanan, kemudahan akses pembiayaan, hingga kecepatan proses transaksi. Kecepatan dan kepastian layanan menjadi kunci agar nasabah merasa nyaman dan loyal.

Dari sisi pengembangan bisnis, Bank Jateng tengah gencar mengoptimalkan ekosistem pemerintah daerah dan memperluas jangkauan ke segmen korporasi serta komersial. Selain itu, penyaluran kredit produktif pada sektor ritel dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap menjadi prioritas utama. Bank juga berupaya meningkatkan perolehan dana murah melalui produk tabungan dan giro, sembari tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko.

Salah satu inovasi yang diusung adalah pengembangan pembiayaan berbasis rantai pasok atau value chain financing. Melalui skema ini, Bank Jateng berperan sebagai jembatan yang menghubungkan industri besar dengan para pemasok, distributor, hingga pelaku UMKM lokal. Strategi ini sangat menguntungkan bagi pelaku UMKM yang selama ini sering terkendala masalah agunan, karena pembiayaan kini dapat diberikan berdasarkan potensi transaksi bisnis mereka.

"Tujuannya agar kebutuhan industri, mulai dari bahan baku, jasa pendukung, distribusi, logistik, hingga tenaga kerja, dapat memberikan nilai tambah nyata bagi perekonomian daerah," tambah Anna.

Selain itu, Bank Jateng juga berkomitmen mendukung program pemerintah melalui Kredit Industri Padat Karya bagi UMKM dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Langkah ini diharapkan mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah secara menyeluruh.