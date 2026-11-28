Jabarpos.id – Dinamika pasar keuangan global saat ini tengah berada dalam fase yang penuh dengan ketidakpastian. Investor di Indonesia kini dihadapkan pada dua tantangan besar yang datang secara bersamaan, yakni ancaman penurunan status indeks MSCI terhadap pasar modal Indonesia serta tren suku bunga tinggi yang diprediksi masih akan membayangi hingga akhir tahun. Kondisi ini memicu kekhawatiran mengenai stabilitas arus modal asing dan pergerakan instrumen investasi di dalam negeri.

Menanggapi situasi yang cukup menantang ini, Direktur Utama Recapital Asset Management, Nurdiaz Alvin Pattisahusiwa, memberikan pandangan strategis mengenai bagaimana investor sebaiknya memposisikan diri. Menurutnya, di tengah fluktuasi pasar yang tinggi, pemilihan instrumen investasi yang tepat menjadi kunci utama untuk menjaga portofolio tetap aman sekaligus memberikan imbal hasil yang optimal.

Nurdiaz menjelaskan bahwa pergerakan investor saat ini cenderung sangat sensitif terhadap kebijakan suku bunga. Dalam kondisi ekonomi seperti sekarang, instrumen reksa dana menjadi pilihan yang sangat relevan. Beberapa opsi yang dinilai menarik adalah reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap (RDPT), hingga reksa dana terproteksi. Ketiga instrumen ini dianggap mampu memberikan bantalan yang cukup kuat saat pasar saham mengalami volatilitas tinggi.

Menariknya, meskipun pasar sedang dilanda ketidakpastian, Recapital Asset Management justru berhasil mencatatkan performa yang impresif. Sepanjang tahun 2026, perusahaan tersebut mampu membukukan pertumbuhan Asset Under Management (AUM) reksa dana hingga melonjak sebesar 70% secara year-to-date (ytd). Keberhasilan ini disebut sebagai dampak langsung dari strategi penerbitan reksa dana terproteksi dalam skala besar yang mendapat sambutan positif dari para investor.

Terkait isu kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN) yang dipicu oleh prospek kenaikan suku bunga The Fed, Nurdiaz mengakui bahwa hal ini memang menjadi risiko yang diwaspadai oleh pelaku pasar. Namun, ia memberikan perspektif yang berbeda bagi para investor dengan profil risiko jangka panjang. Ia menilai bahwa karena kenaikan suku bunga saat ini diperkirakan sudah mendekati titik puncaknya, maka momentum ini justru bisa menjadi peluang emas.

"Bagi investor jangka panjang, kenaikan yield ini bisa menjadi pintu masuk yang sangat baik untuk mulai mengoleksi instrumen pendapatan tetap," ungkapnya. Dengan masuk di saat suku bunga mencapai puncaknya, investor berpotensi mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga obligasi saat suku bunga nantinya mulai melandai atau turun.

Strategi pengelolaan aset yang adaptif menjadi sangat krusial dalam menghadapi ketidakpastian global. Dengan memahami siklus suku bunga dan memantau perubahan status indeks pasar, investor diharapkan tidak terjebak dalam kepanikan, melainkan mampu melihat celah keuntungan di tengah risiko yang ada. Melalui pengelolaan yang disiplin, tantangan pasar justru dapat diubah menjadi peluang pertumbuhan aset yang berkelanjutan.