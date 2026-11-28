Jabarpos.id – Industri jamu dan obat herbal Indonesia kini tengah bersiap melakukan lompatan besar menuju panggung internasional. Bukan sekadar minuman tradisional biasa, produk herbal tanah air mulai menunjukkan taringnya di pasar global berkat sentuhan riset mendalam dan inovasi produk yang berkelanjutan. Optimisme ini muncul seiring dengan meningkatnya standar kualitas yang mampu memenuhi selera pasar mancanegara.

Direktur Utama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO), Irwan Hidayat, mengungkapkan bahwa kunci utama keberhasilan jamu menembus pasar dunia terletak pada kemampuan adaptasi terhadap regulasi dan preferensi konsumen global. Saat ini, produk herbal asli Indonesia telah berhasil merambah berbagai wilayah strategis, mulai dari Amerika Serikat, kawasan Eropa, benua Asia, hingga Australia.

Keberhasilan ini tidak datang secara instan. Di balik setiap kemasan produk, terdapat proses panjang yang melibatkan penelitian ilmiah yang ketat. Irwan menjelaskan bahwa pengembangan produk berbasis riset bukan hanya menjadi strategi perusahaan, tetapi juga menjadi standar untuk memastikan keamanan konsumsi. Menariknya, hasil riset dan teknologi yang dikembangkan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para produsen lain, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) jamu, agar industri herbal nasional dapat naik kelas secara kolektif.

Dalam menjaga rantai pasok, Sido Muncul telah membangun ekosistem yang kuat dengan melibatkan masyarakat lokal. Saat ini, perusahaan telah mempekerjakan sekitar 4.500 karyawan dan menjalin kemitraan strategis dengan 50 kelompok tani rempah binaan. Kerja sama ini tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Kemitraan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang tidak hanya melimpah, tetapi juga memenuhi standar keamanan pangan yang ketat.

Dari sisi finansial, Sido Muncul terus berupaya memperkuat fundamental bisnisnya. Di tengah kondisi pasar keuangan Indonesia yang seringkali mengalami gejolak, perusahaan berkomitmen untuk tetap taat pada aturan dan menjaga kepercayaan investor. Strategi efisiensi bisnis juga terus dijalankan tanpa sedikit pun mengorbankan kualitas produk maupun profitabilitas perusahaan.

Langkah strategis ini menunjukkan bahwa modernisasi teknologi dan riset ilmiah adalah jalan utama bagi produk tradisional untuk bersaing di era modern. Dengan sinergi antara petani rempah, inovasi laboratorium, dan manajemen bisnis yang sehat, masa depan industri herbal Indonesia diprediksi akan semakin cerah dan mampu menjadi tulang punggung ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal di mata dunia. Melalui penguatan sektor ini, Indonesia tidak hanya menjual produk, tetapi juga mengekspor budaya kesehatan yang telah diakui secara ilmiah.