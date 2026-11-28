Jabarpos.id – Sejarah kelam Jakarta menyimpan sebuah kisah tentang kemarahan, pengkhianatan, dan eksekusi yang sangat brutal. Jauh sebelum gedung-gedung pencakar langit berdiri di ibu kota, Batavia pernah menjadi saksi bisu atas berakhirnya hidup seorang pengusaha sukses bernama Pieter Erberveld. Pria keturunan campuran Eropa-Jawa ini harus meregang nyawa dengan cara yang sangat tidak manusiawi akibat sebuah rencana pemberontakan yang gagal.

Erberveld bukanlah sosok sembarangan di masanya. Ia adalah seorang pengusaha kulit yang sangat mapan dan memiliki pabrik sepatu yang berkembang pesat. Berkat kerja kerasnya, ia berhasil mengumpulkan kekayaan yang melimpah, termasuk kepemilikan lahan yang luas di wilayah Batavia. Namun, kejayaan tersebut mulai goyah ketika pihak VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) melakukan tindakan sepihak dengan menyita tanah miliknya pada tahun 1708.

Penyitaan lahan tersebut menjadi api dalam sekam yang membakar amarah Erberveld. Rasa sakit hati akibat dirampasnya hak miliknya oleh penguasa kolonial memicu keinginan kuat untuk membalas dendam. Ia tidak ingin sekadar melawan secara kecil-kecilan, melainkan merancang sebuah gerakan besar untuk menggulingkan pemerintahan Belanda di tanah Jawa.

Dalam upaya melakukan makar tersebut, Erberveld menjalin aliansi strategis dengan seorang bangsawan asal Banten bernama Raden Ateng Kartadria. Ateng yang memiliki basis kekuatan militer yang cukup besar menjadi kunci dalam rencana besar ini. Mereka secara rahasia menyiapkan persenjataan di kediaman Erberveld dan menyusun skenario pemerintahan baru. Dalam bayangan mereka, jika VOC berhasil ditumbangkan, Erberveld akan menjabat sebagai gubernur dan Ateng Kartadria akan menduduki posisi patih.

Sayangnya, rencana besar yang disusun dengan sangat rahasia itu hancur karena pengkhianatan dari orang terdekat. Seorang budak milik Erberveld membocorkan seluruh rencana tersebut kepada pihak VOC. Informasi ini sampai ke tangan otoritas kolonial pada penghujung tahun 1722, yang kemudian memicu operasi penangkapan besar-besaran.

Operasi penyerbuan tersebut mengakibatkan 23 orang tewas di tempat, sementara Erberveld dan pengikutnya yang tertangkap harus menghadapi siksaan luar biasa di dalam penjara sebelum akhirnya dijatuhi vonis mati. Hukuman yang diberikan oleh pengadilan kolonial bukan sekadar hukuman mati biasa, melainkan sebuah tontonan kekejaman yang mengerikan di depan publik.

Metode eksekusi yang digunakan sangat sadis. Tubuh para terhukum diikat pada kayu berbentuk salib, kemudian keempat anggota tubuh mereka dihubungkan dengan tali yang ditarik oleh empat ekor kuda dari arah yang berlawanan. Tarikan kuda-kuda tersebut membuat tubuh para terhukum terkoyak secara perlahan. Tidak berhenti di situ, mereka juga mengalami luka-luka akibat senjata tajam sebelum akhirnya benar-benar tewas.

Setelah nyawa mereka melayang, jasad mereka dibiarkan begitu saja di ruang terbuka hingga dimakan oleh burung-burung liar. VOC bahkan mendirikan monumen batu sebagai peringatan bagi siapa pun yang berani melawan, lengkap dengan tengkorak kepala Erberveld yang dipasang di atasnya. Hingga saat ini, jejak sejarah kelam tersebut konon masih tersisa dalam nama sebuah kawasan di Jakarta, yaitu Kampung Pecah Kulit.