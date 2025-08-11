Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
27.4 C
Jakarta
Selasa, Agustus 12, 2025
type here...
Jabar PosBerita

IHSG Terbang Tinggi, Tapi Kabar Buruk dari Pabrik Bikin Investor Mikir Keras

Editor Jabar Pos : Rangga
IHSG Terbang Tinggi, Tapi Kabar Buruk dari Pabrik Bikin Investor Mikir Keras
spot_img

JABARPOS.ID – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil mencatatkan kinerja positif dengan ditutup menguat 0,96% ke level 7.605,92 pada perdagangan Senin (11/8). Namun, di balik euforia tersebut, terselip kekhawatiran terkait kondisi sektor manufaktur yang masih mengalami kontraksi dalam beberapa bulan terakhir.

Data Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur yang belum menunjukkan perbaikan signifikan menjadi perhatian utama. Hal ini mengindikasikan bahwa pemulihan sektor riil belum berjalan sesuai harapan.

Baca juga:  Persib Menang Tipis, Asep Sumantri: "Belum Tampil Maksimal!"
IHSG Terbang Tinggi, Tapi Kabar Buruk dari Pabrik Bikin Investor Mikir Keras
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menurut pantauan JABARPOS.ID, para investor juga tengah mencermati perkembangan implementasi kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kesepakatan ini diharapkan dapat menjadi katalis positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam segmen Market Focus di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Andi Shalini dan Dina Gurning membahas lebih lanjut mengenai dinamika pasar dan tantangan yang dihadapi sektor manufaktur. Dialog tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai sentimen pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan IHSG.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Siap-siap Kaya! 2 Raksasa Bakal Debut di Bursa Saham

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
27.4 ° C
27.4 °
27.4 °
89 %
0.7kmh
100 %
Sen
27 °
Sel
32 °
Rab
30 °
Kam
30 °
Jum
27 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  