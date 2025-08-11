Get
27.1 C
Jakarta
Selasa, Agustus 12, 2025
Jabar PosBerita

Siap-siap Kaya! 2 Raksasa Bakal Debut di Bursa Saham

Editor Jabar Pos : Rangga
Siap-siap Kaya! 2 Raksasa Bakal Debut di Bursa Saham
jabarpos.id, Jakarta – Kabar gembira bagi investor! Dua perusahaan raksasa siap meramaikan pasar modal Indonesia melalui Initial Public Offering (IPO) hingga akhir tahun 2025. Dengan kehadiran mereka, jumlah emiten lighthouse atau emiten mercusuar di tahun ini akan bertambah menjadi enam perusahaan.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, menjelaskan bahwa emiten mercusuar adalah perusahaan dengan kapitalisasi pasar minimal Rp3 triliun dan free float minimal 15%.

Siap-siap Kaya! 2 Raksasa Bakal Debut di Bursa Saham
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Hingga 8 Agustus 2025, BEI mencatat ada 22 IPO baru, dengan empat di antaranya adalah emiten lighthouse: PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU), PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK), PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk (YUMI), dan PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA).

"Target kami lima emiten lighthouse tahun ini. Dari data Juni 2025, ada enam calon perusahaan dalam pipeline, dua di antaranya kategori lighthouse. Jika terealisasi, akan ada total enam perusahaan," ujar Iman dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (11/8/2025), dikutip jabarpos.id.

Dari enam calon emiten tersebut, dua berasal dari sektor basic materials, satu dari transportasi dan logistik, dua dari sektor industri, dan satu dari sektor keuangan. Kehadiran emiten-emiten jumbo ini tentu akan semakin menggairahkan pasar modal Indonesia.

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

