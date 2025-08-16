Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
28.9 C
Jakarta
Sabtu, Agustus 16, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Rekening Ludes Sekejap? Maling M-Banking Kini Pakai Jurus AI, Begini Cara Menghindarinya!

Editor Jabar Pos : Rangga
Rekening Ludes Sekejap? Maling M-Banking Kini Pakai Jurus AI, Begini Cara Menghindarinya!
spot_img

jabarpos.id – Modus kejahatan digital semakin mengkhawatirkan. Para pelaku kini memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk menguras rekening korban. Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa penipuan berkedok AI bertujuan untuk mencuri uang korban.

Salah satu trik yang digunakan adalah membuat panggilan telepon palsu dengan suara yang dimiripkan dengan keluarga, teman, atau kolega korban. "AI digunakan agar terlihat dan terdengar meyakinkan, sehingga korban lengah dan melakukan transfer," jelas Friderica, seperti dilansir jabarpos.id saat laporan Dewan Komisioner OJK, Senin (4/8/2025).

Baca juga:  Meluapkan Emosi di Breakroom: Cerita Eri yang Datang dari Kebumen
Rekening Ludes Sekejap? Maling M-Banking Kini Pakai Jurus AI, Begini Cara Menghindarinya!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menurut Friderica, para penipu mendapatkan bahan olahan suara dari media sosial korban. "Saat ini, sangat mudah mencari suara seseorang di media sosial. Ini yang harus diwaspadai, karena teknologi ini bisa meniru suara dan diolah dengan rupa, sehingga memudahkan mereka melakukan scam," ujarnya.

Selain itu, penipuan dengan tiruan wajah juga marak terjadi. Pelaku membuat video palsu yang meniru wajah kenalan korban untuk meminta uang. "Teknologi AI memungkinkan pelaku membuat video palsu yang meniru wajah dan ekspresi seseorang dengan sangat akurat. Video ini dapat digunakan untuk meyakinkan korban bahwa mereka sedang berkomunikasi dengan orang yang dimaksud," tambahnya.

Baca juga:  Bareskrim Sita 13,8 Milyar Dari Pengungkapan Situs Judi

Lalu, bagaimana cara menghindari jebakan maling M-Banking berteknologi AI ini? Friderica memberikan beberapa tips penting:

  1. Verifikasi: Jika menerima telepon mencurigakan, segera verifikasi melalui saluran komunikasi lain atau hubungi langsung nomor asli orang yang bersangkutan.
  2. Jaga Kerahasiaan Informasi Pribadi: Jangan pernah memberikan informasi pribadi atau keuangan kepada orang yang identitasnya tidak dapat diverifikasi.
  3. Tetap Waspada: Curigai video atau suara yang terdengar tidak biasa, meskipun datang dari orang yang dikenal. Mesin AI tidak bisa meniru suara atau ekspresi dengan sempurna.
  4. Bijak Bermedia Sosial: Hati-hati dalam memposting informasi pribadi di media sosial.
Baca juga:  Strategi Ekspansi! Perusahaan Singapura Borong Saham Produsen Bir Stark (STRK)

OJK mencatat, laporan penipuan terbanyak adalah penipuan jual-beli online (39.108 laporan), telepon palsu (20.628 laporan), dan penipuan investasi (14.533 laporan). Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang semakin canggih.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Kisah Pengemis Tajir Melintir Bikin Geleng Kepala
Artikel Selanjutnya
Siap-Siap Dompet Menipis? Biaya Admin Bank BUMN Bakal Berubah!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
broken clouds
28.9 ° C
28.9 °
28.9 °
74 %
4kmh
68 %
Sab
28 °
Ming
35 °
Sen
33 °
Sel
24 °
Rab
26 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  