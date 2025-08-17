Get
Jabar PosBerita

Kejutan Merdeka! Bank Mandiri Tebar Diskon Gede-gedean, Jangan Sampai Ketinggalan!

Editor Jabar Pos : Rangga
Minggu, Agustus 17, 2025
Jabarpos.id – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, Bank Mandiri meluncurkan program "Pejuang Fokus Promo (FOMO) HUT RI ke-80" yang berlangsung mulai 14 hingga 31 Agustus 2025. Program ini menawarkan berbagai promo menarik, mulai dari diskon belanja, cashback, hingga reward investasi, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial dan gaya hidup masyarakat Indonesia.

Diah Eka Purwanti, Senior Vice President Digital Marketing Bank Mandiri, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan transaksi ritel nasabah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Bank Mandiri menggandeng puluhan merchant ternama, baik offline maupun online, termasuk Erafone, iBox, Samsung by Erafone, Blibli, Lazada, Shopee, dan Tokopedia.

Baca juga:  IHSG Terbang Tinggi, Jebakan Saham Gorengan Mengintai?
Kejutan Merdeka! Bank Mandiri Tebar Diskon Gede-gedean, Jangan Sampai Ketinggalan!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Bank Mandiri ingin menjadi pilihan utama masyarakat dalam merayakan kemerdekaan dan mempercepat transformasi ekonomi digital. Promo ini dihadirkan agar nasabah mendapatkan keuntungan sekaligus mendukung UMKM, sejalan dengan semangat Indonesia Maju," ujar Diah, seperti dikutip jabarpos.id dari keterangan resminya.

Selama periode promo, nasabah dapat menikmati berbagai penawaran menarik. Misalnya, diskon hingga Rp80.000 untuk transaksi menggunakan QRIS Livin’ by Mandiri di kawasan Pantai Indah Kapuk, serta potongan harga hingga Rp35.000 di tenant pilihan Inacraft Vol. IV 2025 yang tersebar di 10 kota, mulai dari Jabodetabek hingga Mataram.

Baca juga:  Rahasia Cuan Miliaran dari Modal 30 Juta?

Bagi yang ingin berinvestasi, Bank Mandiri menawarkan reward hingga Rp250.000 untuk pembelian SBR014 melalui fitur Livin’ Investasi. Di sektor pembiayaan, tersedia potongan biaya administrasi hingga Rp800.000 untuk pengajuan Mandiri Auto, welcoming bonus hingga Rp1 juta untuk Mandiri Kartu Kredit, bunga spesial 8,80% fixed 10 tahun untuk Mandiri KPR, serta bunga mulai 9,25% untuk Mandiri KSM.

Tidak hanya itu, Bank Mandiri juga memberikan potongan biaya hingga Rp200.000 pada pembukaan All in One Package, reward khusus untuk Tabungan Bisnis, serta e-voucher Rp100.000 untuk pembukaan Tabungan Rencana. Bagi yang gemar berbelanja, pengguna Livin’ Sukha dapat menikmati diskon Rp50.000 di Alfamart, Rp45.000 di Klik Indomaret, dan hingga Rp180.000 untuk pembelian Ultra Voucher.

Baca juga:  Pemkot Bogor Siapkan Jalur Baru, Longsor di Jalan Batutulis Masih Belum Teratasi

"Promo FOMO HUT RI ke-80 ini tidak hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga memperkuat inklusi keuangan, mendorong digitalisasi UMKM, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas Diah.

Informasi lebih detail mengenai promo HUT RI ke-80 Bank Mandiri dapat diakses melalui bmri.id/fomoHUTRI.

