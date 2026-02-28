Rahasia Sukses Warung Madura Terungkap! Modal Kecil, Untung Gede?

Jabarpos.id – Di tengah ketidakpastian ekonomi, ide usaha yang tahan banting selalu menjadi incaran. Salah satu yang menarik perhatian adalah Warung Madura. Usaha ini dikenal dengan kelengkapan produk kebutuhan sehari-hari, mulai dari beras hingga token listrik. Lantas, berapa modal yang dibutuhkan dan apa saja rahasia suksesnya?

Warung Madura menawarkan berbagai macam produk dengan harga yang bersaing, bahkan lebih murah dari toko sejenis atau minimarket modern. Strategi ini didasarkan pada margin keuntungan yang tipis, namun mengandalkan volume penjualan yang tinggi. Dengan begitu, keuntungan yang dihasilkan tetap signifikan.

Namun, menjalankan Warung Madura juga memiliki tantangan tersendiri. Beberapa warung bahkan buka selama 24 jam, menuntut pemilik untuk siap siaga setiap saat.

Lalu, berapa modal yang dibutuhkan untuk membuka Warung Madura? Menurut laporan jabarpos.id, modal awal yang dibutuhkan berkisar antara Rp 13 juta hingga Rp 20 juta. Dana ini digunakan untuk membeli stok barang awal dan peralatan pendukung.

Surya (bukan nama sebenarnya), seorang pemilik Warung Madura di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan, mengungkapkan kepada CNBC Indonesia bahwa modal awalnya mencapai Rp 15 juta. "Dulu waktu awal-awal merintis Warung Madura, modal awalnya bisa sampai Rp 15 juta, ini buat modal pasang etalase, kulkas minum, dan lain-lain," ujarnya.

Selain modal, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, pemilik warung perlu mengurus izin usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) secara online melalui sistem OSS. Persiapkan juga data pribadi seperti NIK dan NPWP.

Kedua, pemilihan lokasi yang strategis sangat penting untuk meningkatkan potensi penjualan. "Alasan buka di pinggir jalan ya karena agar banyak yang beli, karena kan di sini jalan raya, cukup ramai," lanjut Surya.

Terakhir, perhatikan kualitas dan kebersihan produk, jaga kebersihan tempat usaha, dan berikan pelayanan yang ramah kepada pelanggan. Penataan barang yang baik, termasuk penggunaan lemari pendingin, juga menjadi nilai tambah bagi Warung Madura.