Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
27.8 C
Jakarta
Selasa, Agustus 19, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Bitcoin Terjungkal Usai Sentuh Rekor Tertinggi, Ada Apa?

Editor Jabar Pos : Rangga
Bitcoin Terjungkal Usai Sentuh Rekor Tertinggi, Ada Apa?
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Pasar kripto mengalami guncangan hebat di awal pekan ini. Kekhawatiran makro yang meningkat memicu aksi jual besar-besaran hingga lebih dari 500 juta dolar AS.

Harga Bitcoin, setelah mencetak rekor tertinggi baru minggu lalu, kini merosot 2% menjadi 115.255,70 dolar AS. Sebelumnya, Bitcoin sempat menyentuh level 124.496 dolar AS, rekor tertinggi keempat tahun ini. Bahkan, sempat menyentuh titik terendah di 114.706 dolar AS.

Bitcoin Terjungkal Usai Sentuh Rekor Tertinggi, Ada Apa?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Ether pun tak luput dari dampak negatif ini. Harganya anjlok 4% ke level 4.283,15 dolar AS setelah nyaris mencapai rekor tertingginya di sekitar 4.800 dolar AS pada minggu lalu. Pergerakan berbalik arah ini terjadi setelah data inflasi grosir bulan Juli yang lebih tinggi dari perkiraan menimbulkan spekulasi mengenai pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve pada bulan September.

Baca juga:  Selamat dari Gigitan Ular Berbisa, Kisah Dudi Juhdi Warga Sumedang

Aksi ambil untung oleh para investor menjadi pemicu utama gelombang likuidasi di pasar kripto. Jabarpos.id mencatat, dalam 24 jam terakhir, penjualan dari 131.455 trader mencapai total 552,58 juta dolar AS, menurut data Coin Metrics. Angka ini mencakup sekitar 123 juta dolar AS likuidasi long Bitcoin dan 178 juta dolar AS likuidasi long Ether. Kondisi ini terjadi ketika para trader terpaksa menjual aset mereka pada harga pasar untuk melunasi utang, yang pada akhirnya menekan harga turun.

Baca juga:  Misteri Saham CDIA Terungkap, BEI Buka Kartu Soal Pengerek IHSG!

Kekecewaan investor semakin bertambah dengan komentar Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, yang mengklarifikasi bahwa cadangan bitcoin strategis yang ditetapkan Presiden Donald Trump pada bulan Maret akan dibatasi pada bitcoin yang diserahkan kepada pemerintah federal.

Minggu ini, para investor akan memantau simposium ekonomi tahunan The Fed di Jackson Hole, Wyoming, untuk mendapatkan petunjuk mengenai kebijakan bank sentral yang akan diambil pada sisa tahun ini. Selain itu, para trader kripto juga akan memperhatikan data klaim pengangguran yang akan dirilis pada hari Kamis.

Baca juga:  Ditjen Imigrasi Ringkus Buron Interpol, Warga Negara Cina Pelaku Penipuan Investasi Rp 210 Triliyun

Uji coba harga tertinggi Bitcoin dan Ether pada minggu lalu sempat mengejutkan para trader yang sebelumnya memperkirakan akan terjadi penurunan harga mata uang kripto di bulan Agustus. Mereka memperkirakan bahwa kekhawatiran makro akan mengalihkan perhatian dari momentum positif seputar adopsi kripto oleh institusi dan perusahaan, terutama di bulan perdagangan yang secara historis terbukti lemah bagi banyak pasar, hingga rapat The Fed di bulan September.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Bank Sentral Dunia Lakukan Ini Diam-Diam, Harga Emas Bakal Terbang?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
27.8 ° C
27.8 °
27.8 °
87 %
2kmh
98 %
Sen
28 °
Sel
27 °
Rab
29 °
Kam
29 °
Jum
31 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  