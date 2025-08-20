Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
28 C
Jakarta
Kamis, Agustus 21, 2025
type here...
Jabar PosBerita

RAJA Lepas Saham RATU Puluhan Miliar, Ada Apa?

Editor Jabar Pos : Rangga
RAJA Lepas Saham RATU Puluhan Miliar, Ada Apa?
spot_img

Jabarpos.id – PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) melakukan penjualan saham PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) senilai Rp60 miliar. Langkah strategis ini memicu pertanyaan di kalangan investor dan pengamat pasar modal.

RAJA, selaku induk perusahaan RATU, melepas 10 juta lembar saham RATU pada harga Rp6.000 per lembar pada 14 Agustus 2025, demikian pengumuman resmi perusahaan. Tujuan dari transaksi ini adalah untuk divestasi dengan status kepemilikan langsung. Akibatnya, kepemilikan saham RAJA di RATU berkurang menjadi 1,89 miliar saham atau setara dengan 69,63% dari total saham yang beredar. Sebelumnya, RAJA menggenggam 1,9 miliar saham RATU dengan persentase hak suara sebesar 69,9%.

Baca juga:  Prabowo Akan Mengampuni 'Koruptor', Jika Mereka Mengembalikan Apa Yang Telah Mereka Curi
RAJA Lepas Saham RATU Puluhan Miliar, Ada Apa?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Ini bukan pertama kalinya RAJA melakukan divestasi. Pada Januari 2025, RAJA juga melepas 126,52 juta saham RATU dengan harga jual Rp1.175 per saham, menghasilkan total nilai transaksi sebesar Rp148,66 miliar. Menurut perusahaan, langkah-langkah ini diambil untuk mengoptimalkan portofolio investasi, memperkuat struktur permodalan, dan memberikan fleksibilitas keuangan untuk investasi di proyek-proyek baru.

Baca juga:  Remaja di Jakarta Timur Disiram Air Keras Lantaran Melerai Perkelahian

Corporate Secretary RAJA, Yuni Pattinasarani, menjelaskan bahwa pelepasan saham ini juga mempertimbangkan aspek tata kelola perusahaan yang baik dan selaras dengan strategi jangka panjang RAJA.

Pada penutupan perdagangan hari ini, saham RATU tercatat berada di posisi Rp7.000 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp19,06 triliun. Aksi korporasi RAJA ini tentu menjadi perhatian pelaku pasar, yang menantikan langkah-langkah strategis perusahaan selanjutnya.

spot_img
Artikel Sebelumnya
BI Rate Kembali Dipangkas, Bankir Optimis Ekonomi Bergairah

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
28 ° C
28 °
28 °
84 %
2.2kmh
99 %
Kam
35 °
Jum
30 °
Sab
32 °
Ming
32 °
Sen
31 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  