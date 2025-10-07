Program Makan Bergizi Gratis Beri Angin Segar Bagi Emiten Daging, Kok Bisa?

JABARPOS.ID, Jakarta – PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF), emiten yang bergerak di bidang distribusi daging dan produksi olahan daging sapi, menyambut baik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah. Perusahaan melihat program ini sebagai peluang emas untuk meningkatkan penjualan.

Direktur Utama BEEF, Imam Subowo, mengungkapkan keyakinannya bahwa MBG akan menjadi pendorong utama pertumbuhan penjualan perseroan di masa depan. Hal ini disampaikan dalam public expose insidentil secara virtual pada Selasa (7/10/2025).

Meskipun belum memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan perusahaan saat ini, Imam melihat adanya tren positif yang mulai terasa. Dampak program ini lebih dulu dirasakan oleh distributor dan retailer yang bekerja sama dengan BEEF. Namun, dengan melihat perkembangan tren penjualan yang ada, perusahaan sangat optimis bahwa MBG akan menjadi katalisator bagi program-program pangan, khususnya yang berkaitan dengan protein.

BEEF juga tengah mempersiapkan produk-produk olahan dengan harga yang lebih terjangkau dan ekonomis, tanpa mengorbankan kualitas. Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan terhadap program MBG dan komitmen perusahaan untuk menyediakan pangan berkualitas bagi masyarakat.

"Inisiasi program ini oleh pemerintah sangat luar biasa dan relevan dengan visi kami. Visi kami adalah menyediakan pangan, khususnya protein berkualitas, terutama yang berkaitan dengan daging," pungkas Imam.