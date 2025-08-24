Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
27.4 C
Jakarta
Senin, Agustus 25, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Terbongkar! 7 Kebiasaan yang Bikin Dompet Kering Ala Warren Buffett

Editor Jabar Pos : Rangga
Terbongkar! 7 Kebiasaan yang Bikin Dompet Kering Ala Warren Buffett
spot_img

Jabarpos.id – Investor kawakan Warren Buffett dikenal dengan gaya hidupnya yang sederhana, meskipun memiliki kekayaan yang fantastis. Ternyata, ada beberapa kebiasaan yang menurutnya bisa menjauhkan seseorang dari kekayaan. Apa saja?

Buffett meyakini bahwa banyak orang gagal membangun kekayaan karena seringkali menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang kurang penting. Ia menyebutkan ada tujuh pos pengeluaran yang jika tidak dikelola dengan baik, justru bisa menjerat seseorang dalam kemiskinan.

Terbongkar! 7 Kebiasaan yang Bikin Dompet Kering Ala Warren Buffett
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Banyak orang gagal bukan hanya karena minuman keras, tapi juga karena leverage atau utang. Anda tidak butuh pinjaman untuk bisa sukses. Kalau pintar, Anda bisa menghasilkan banyak uang tanpa berutang," ujar Buffett, dikutip jabarpos.id dari New Trader U.

Baca juga:  Polisi Selidiki Temuan Tulang Manusia di Tol Serpong Rawa Buntu

Berikut adalah tujuh kebiasaan yang menurut Warren Buffett bisa menghambat seseorang untuk menjadi kaya:

  1. Terlilit Utang Berbunga Tinggi: Buffett menganggap utang kartu kredit atau pinjaman dengan bunga tinggi sebagai jebakan finansial yang bisa menggerus peluang untuk menabung dan berinvestasi.
  2. Gandrung Barang Mewah: Alih-alih mengejar merek, Buffett menekankan pentingnya melihat nilai dari suatu barang. Baginya, nilai jauh lebih penting daripada sekadar harga.
  3. Obsesi Mobil Baru: Buffett lebih memilih membeli mobil bekas yang sudah direstorasi daripada mobil baru yang nilainya cepat merosot.
  4. Hobi Makan di Restoran Mahal: Buffett lebih suka sarapan sederhana di McDonald’s. Ia bahkan pernah menggunakan kupon saat makan bersama Bill Gates.
  5. Kecanduan Lotere dan Judi: Buffett menyebut lotere sebagai "pajak bagi orang yang tidak bisa berhitung" dan menilai perjudian sebagai bentuk pengeluaran yang sia-sia.
  6. Keranjingan Gadget Trendi: Buffett skeptis terhadap kebiasaan membeli teknologi terbaru tanpa kebutuhan yang jelas.
  7. Tergiur Skema Cepat Kaya: Buffett percaya bahwa tidak ada jalan pintas untuk menjadi kaya. Investasi yang sukses membutuhkan waktu, disiplin, dan kesabaran.
Baca juga:  Menteri Lingkungan Hidup Mengecam, Terkait Masalah Sampah Yang Meningkat di Kota Yogyakarta

Dengan prinsip hidup sederhana dan investasi jangka panjang, Buffett membuktikan bahwa kekayaan tidak dibangun dari gaya hidup konsumtif, melainkan dari kebiasaan finansial yang cermat dan berkelanjutan.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Mimpi Ubi Talas Bawa Bentoel Jadi Raja Rokok Indonesia

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
few clouds
27.4 ° C
27.4 °
27.4 °
82 %
0.7kmh
12 %
Sen
32 °
Sel
32 °
Rab
32 °
Kam
33 °
Jum
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  