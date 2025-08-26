Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
29.5 C
Jakarta
Selasa, Agustus 26, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Bank Panin Incar Dana Segar Triliunan Rupiah, Ada Apa?

Editor Jabar Pos : Rangga
Bank Panin Incar Dana Segar Triliunan Rupiah, Ada Apa?
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – PT Bank Panin Tbk (PNBN) kembali menggemparkan pasar modal dengan rencana penerbitan obligasi berkelanjutan IV tahap III senilai Rp 3,2 triliun. Langkah ini merupakan bagian dari program obligasi berkelanjutan IV dengan target perolehan dana hingga Rp 15 triliun.

Sebelumnya, Bank Panin telah sukses menerbitkan obligasi berkelanjutan IV tahap I pada tahun 2024 sebesar Rp 50 miliar, serta tahap II senilai Rp 3,91 triliun. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), obligasi tahap III ini akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bukti utang kepada pemegang obligasi.

Baca juga:  Liverpool Incar Gelandang Real Sociedad, Tapi Harganya Bikin Kantong Ketar-ketir
Bank Panin Incar Dana Segar Triliunan Rupiah, Ada Apa?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok dan terbagi menjadi dua seri. Seri A dengan nilai pokok Rp2.154.000.000.000 menawarkan tingkat bunga tetap 6,45% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Sementara Seri B senilai Rp1.046.000.000.000 memberikan bunga tetap 6,65% per tahun dengan tenor 5 tahun.

Manajemen Bank Panin menjelaskan bahwa pembayaran bunga obligasi akan dilakukan setiap tiga bulan, dimulai pada 4 Desember 2025. Pelunasan pokok obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo, yaitu 4 September 2028 untuk Seri A dan 4 September 2030 untuk Seri B.

Baca juga:  Dalam Waktu Dekat, Tarif Tol BSD Segera Naik

Dana yang berhasil dihimpun dari penawaran obligasi ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan sepenuhnya digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha, terutama dalam penyaluran kredit.

Penjamin emisi obligasi ini melibatkan sejumlah perusahaan sekuritas terkemuka, yaitu PT Evergreen Sekuritas Indonesia, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) bertindak sebagai wali amanat.

Baca juga:  Lakukan Kunjungan, Amanda Soemedi Apresiasi Batik Kabupaten Kuningan

Berikut adalah jadwal penawaran umum obligasi berkelanjutan IV tahap III:

  • Tanggal Efektif: 27 Juni 2024
  • Masa Penawaran Umum: 26 Agustus – 1 September 2025
  • Tanggal Penjatahan: 2 September 2025
  • Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 4 September 2025
  • Tanggal Distribusi Secara Elektronik: 4 September 2025
  • Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia: 8 September 2025
spot_img
Artikel Sebelumnya
IHSG Berdarah! Investor Cemas Menanti Keputusan The Fed

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
clear sky
29.5 ° C
29.5 °
29.5 °
64 %
2.6kmh
9 %
Sel
30 °
Rab
35 °
Kam
33 °
Jum
33 °
Sab
31 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  