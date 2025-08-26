Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
28.9 C
Jakarta
Rabu, Agustus 27, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Pipa Vale Bocor di Luwu Timur? Ini Klarifikasi Lengkapnya!

Editor Jabar Pos : Rangga
Pipa Vale Bocor di Luwu Timur? Ini Klarifikasi Lengkapnya!
spot_img

jabarpos.id, Jakarta – PT Vale Indonesia Tbk (INCO) akhirnya buka suara terkait insiden kebocoran pipa minyak yang terjadi di Desa Lioka, Towuti, Luwu Timur pada Sabtu (23/8/2025) lalu. Perusahaan tambang nikel ini menyatakan bahwa kebocoran diduga kuat disebabkan oleh pergerakan tanah yang merusak jalur pipa, yang berjarak sekitar 20 kilometer dari pabrik pengolahan.

Menanggapi kejadian ini, Vale mengklaim telah bergerak cepat dengan membentuk Tim Tanggap Darurat (Emergency Response Group) dan melakukan penutupan valve untuk menghentikan sementara kebocoran. Identifikasi dan isolasi sumber kebocoran juga menjadi prioritas utama.

Baca juga:  Engkle dan Ulin Barong Sekeloa Resmi Jadi Warisan Budaya Tak Benda Kota Bandung
Pipa Vale Bocor di Luwu Timur? Ini Klarifikasi Lengkapnya!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Koordinasi erat dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Towuti, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Lingkungan Hidup, dan aparat kepolisian, dilakukan untuk memastikan penanggulangan dilakukan secara terpadu dan transparan," demikian pernyataan resmi Vale yang dikutip jabarpos.id dari keterbukaan informasi BEI, Selasa (26/8/2025).

Untuk mencegah dampak yang lebih luas, Vale telah memasang oil boom dan oil trap di sekitar lokasi kejadian. Pengujian kualitas air dan tanah juga tengah dilakukan, serta pendirian posko informasi dan bantuan di Kantor Kecamatan Towuti. Dukungan logistik dan layanan kesehatan juga diberikan kepada warga terdampak, serta melibatkan masyarakat setempat dalam upaya pemulihan.

Baca juga:  Prabowo Mengonsolidasikan Kekuasaan di TNI Dengan Rotasi Skala Besar

Vale menegaskan komitmen penuh untuk pemulihan lingkungan yang terdampak, termasuk rehabilitasi ekosistem dan dukungan sosial-ekonomi. Evaluasi dan penguatan sistem keamanan pipa juga akan dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.

Perusahaan juga memastikan bahwa insiden ini tidak berdampak signifikan terhadap operasional maupun kinerja keuangan. Aktivitas operasional tetap berjalan normal dengan langkah-langkah mitigasi yang telah diambil.

Mengenai potensi gugatan hukum, Vale masih melakukan pengkajian lebih lanjut. Namun, perusahaan menegaskan komitmennya untuk bertanggung jawab penuh dalam pemulihan lingkungan dan sosial sehingga risiko gugatan dapat diminimalkan.

Baca juga:  Rekeningmu Lama Tak Dipakai? Siap-Siap Diblokir PPATK!

Vale menjelaskan keterlambatan penyampaian informasi kepada publik dikarenakan proses verifikasi data, penilaian dampak, dan koordinasi dengan pihak terkait, untuk memastikan informasi yang akurat dan sesuai tata kelola perusahaan.

Sebelumnya, jabarpos.id menerima laporan dari Kepala Dusun Molindoe, Yusperlin, yang menyebutkan bahwa kerusakan pipa terjadi di Desa Lioka dan berdampak pada area persawahan dan aliran sungai. Yusperlin juga menyebutkan bahwa wilayahnya sudah tiga kali terkena dampak kebocoran pipa minyak Vale, yang diduga disebabkan kondisi pipa yang sudah menua.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Bank Panin Incar Dana Segar Triliunan Rupiah, Ada Apa?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
clear sky
28.9 ° C
28.9 °
28.9 °
70 %
1.8kmh
1 %
Sel
29 °
Rab
35 °
Kam
33 °
Jum
33 °
Sab
31 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  