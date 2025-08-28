Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
31.9 C
Jakarta
Kamis, Agustus 28, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Kejutan! XLSMART Umumkan Laba Gede Pasca Merger

Editor Jabar Pos : Rangga
Kejutan! XLSMART Umumkan Laba Gede Pasca Merger
spot_img

jabarpos.id – PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) sukses mencatatkan kinerja yang memuaskan pada kuartal II-2025. Setelah proses merger yang cukup panjang, perusahaan telekomunikasi ini berhasil membukukan total pendapatan sebesar Rp 10,50 triliun, melonjak 22% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (YoY).

EBITDA yang dinormalisasi (Normalized EBITDA) juga mengalami peningkatan signifikan, mencapai Rp 4,97 triliun dengan normalized EBITDA margin 47%. Laba bersih yang dinormalisasi (Normalized PAT) tercatat sebesar Rp 313 miliar. Kontribusi pendapatan dari layanan data dan digital mendominasi, mencapai lebih dari 91% dari total pendapatan. Secara keseluruhan, pendapatan XLSMART pada semester I-2025 mencapai Rp 19,10 triliun.

Kejutan! XLSMART Umumkan Laba Gede Pasca Merger
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Presiden Direktur dan CEO XLSMART, Rajeev Sethi, mengungkapkan bahwa kuartal II-2025 menjadi momen penting bagi perusahaan. Dua setengah bulan pasca merger, XLSMART menghadapi berbagai tantangan, baik eksternal maupun internal. Persaingan industri yang ketat menjadi tantangan eksternal, sementara internal perusahaan berfokus untuk memastikan operasional tetap solid dan layanan kepada pelanggan tetap optimal.

XLSMART juga memprioritaskan konsolidasi dan integrasi di berbagai lini untuk menjaga kinerja perusahaan tetap pada jalurnya. Beberapa pencapaian penting pada kuartal II-2025 pasca merger termasuk terciptanya skala bisnis yang lebih besar, integrasi jaringan yang terus berjalan sesuai rencana, dan peningkatan pengalaman pelanggan.

Selain itu, perusahaan sedang menjalankan modernisasi jaringan untuk memperluas kapasitas dan mempersiapkan pemanfaatan teknologi terbaru. Dengan jaringan yang lebih luas, kapasitas yang lebih besar, dan strategi multi-brand, XLSMART siap memperkuat posisinya sebagai motor transformasi digital Indonesia.

Baca juga:  Presiden Prabowo Mengatakan Bahwa Pengeluaran Terbesar Dalam Anggaran Negara Untuk Pendidikan

"Kami bersyukur dapat terus menjaga pertumbuhan pendapatan, masih meraih profitabilitas, serta menghadirkan layanan yang inklusif, inovatif, dan bernilai tambah bagi seluruh pelanggan," ujar Rajeev.

Hingga akhir kuartal II-2025, total jumlah pelanggan XLSMART meningkat menjadi 82,6 juta, dengan ARPU campuran (blended) tetap di kisaran Rp 36 ribu. Pencapaian jumlah pelanggan serta ARPU campuran tersebut merupakan hasil konsolidasi pasca merger yang selesai dilakukan.

Dari sisi beban biaya operasional, terjadi peningkatan biaya sebagai imbas dari proses merger yang dilakukan. Untuk beban biaya terkait penjualan dan pemasaran berhasil ditekan dan dioptimalkan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, seiring dengan penerapan strategi digitalisasi.

Sementara itu untuk beberapa komponen biaya lainnya mengalami kenaikan secara year-on-year, seperti biaya infrastruktur, biaya interkoneksi dan pengeluaran langsung lainnya, termasuk pula beban biaya regulatory. Secara keseluruhan, beban biaya operasional di kuartal kedua mengalami peningkatan sejalan dengan munculnya biaya-biaya yang terkait langsung dengan merger menjadi entitas baru XLSMART.

Rajeev menyebut di kuartal II-2025 pasca merger ini juga menjadi momentum untuk mendorong percepatan adopsi digital dalam interaksi dengan pelanggan untuk penyediaan dan pembelian produk layanan XL, AXIS, dan Smartfren. Ketiga aplikasi ini terus menunjukkan tren pertumbuhan pengguna yang signifikan. Ketiga aplikasi telah memberikan hasil yang sangat kuat di kuartal kedua ini.

Baca juga:  Kasus 7 Jasad di Kali Bekasi, Pakar Hukum Universitas Trisakti Minta Polisi Gelar Rekonstruksi

Tercatat lebih dari 41,4 juta pelanggan yang aktif menggunakan MyXL, AXISNet, dan mySmartfren, dengan pertumbuhan Monthly Active User (MAU) mencapai 29% dibandingkan dengan tahun lalu.

Kemudian tingkat penggunaan MyXL, AXISNet, dan mySmartfren menunjukkan peningkatan pengalaman pelanggan dan monetisasi oleh XLSMART melalui pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pelanggan.

"Semakin banyak penggunaan ketiga aplikasi tersebut oleh pengguna, akan semakin mempertajam prediksi tentang tren dan perilaku pelanggan, serta memungkinkan untuk memberikan penawaran yang tepat kepada pelanggan yang tepat, pada waktu yang tepat pula," kata dia.

Selama dua tahun terakhir, MYXL, AXISNet dan mySmartfren mengalami pertumbuhan kontribusi pendapatan sebesar 18%.

Rajeev menyebut salah satu kunci pertumbuhan XLSMART adalah tetap melakukan personalisasi penawaran dan layanan. Strategi tersebut terus diterapkan di sepanjang tiga bulan ini dan berhasil mendorong penggunaan layanan, sehingga pada akhirnya juga membantu meningkatkan pendapatan.

"XLSMART terus menerapkan strategi berbasis digital melalui data analytics, yang memungkinkan perusahaan berinvestasi di area yang bernilai tinggi dan membangun jaringan, termasuk untuk memenuhi permintaan dari seluruh segmen pelanggan. Dengan data analytics ini juga memungkinkan XLSMART mengevaluasi key performance indicator (KPI) di semua aspek terkait pelanggan, kampanye pemasaran, dan loyalitas pelanggan, sehingga perusahaan dapat merancang strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan dan peluang di waktu yang tepat," paparnya.

Baca juga:  Iket Sunda, Simbol Kampanye Bangga Produk Lokal di West Java Festival 2024

Lebih lanjut, posisi keuangan XLSMART menunjukkan kondisi sehat per kuartal II-2025. Di mana utang kotor tercatat di angka Rp 23,19 triliun, dengan rasio gearing net debt to EBITDA (termasuk finance lease) sebesar 3,53x, sedangkan utang bersih tercatat sebesar Rp 21,93 triliun.

Sedangkan XLSMART tercatat tidak memiliki utang berdenominasi USD. Sebesar 78% dari pinjaman yang ada saat ini memiliki suku bunga mengambang (floating) dan 22% memiliki suku bunga tetap. Free Cash Flow (FCF) berada pada tingkat yang sehat, dengan peningkatan sebesar 35%, menjadi Rp 6,48 triliun.

Sebagai informasi, pada akhir kuartal II-2025, total jumlah BTS XLSMART mencapai lebih dari 209 ribu BTS atau meningkat 28% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara trafik layanan di periode ini juga mengalami pertumbuhan sebesar 43% YoY, mencapai 3.817 Petabybes.

"XLSMART terus melakukan upaya peningkatan kualitas jaringan dan pengalaman pelanggan. Komitmen memperkuat jaringan dan pengalaman pelanggan tercermin dari pengeluaran belanja modal (Capex) sekitar Rp 2,3 triliun hingga kuartal kedua dari total keseluruhan alokasi belanja modal senilai Rp 20-25 triliun hingga akhir tahun, termasuk untuk mendukung integrasi jaringan," pungkas Rajeev.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Karyawan Canva Ketiban Durian Runtuh, Kok Bisa?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
broken clouds
31.9 ° C
31.9 °
31.9 °
62 %
3.7kmh
81 %
Kam
32 °
Jum
33 °
Sab
32 °
Ming
31 °
Sen
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  