29.7 C
Jakarta
Kamis, Agustus 28, 2025
IHSG Terbang Tinggi, Demo Buruh Tak Goyahkan Pasar Saham?

Editor Jabar Pos : Rangga
Jabarpos.id, Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil mempertahankan tren positifnya dan ditutup menguat 0,20% ke level 7.952,09 pada perdagangan Kamis (28/08). Padahal, hari itu diwarnai aksi demonstrasi ribuan buruh.

Lantas, faktor apa saja yang menjadi penopang laju IHSG di tengah riuhnya aksi unjuk rasa? Analis Ekuitas jabarpos.id Research, Susi Setiawati, mengupas tuntas sentimen-sentimen yang memengaruhi pergerakan pasar saham dalam program Closing Bell jabarpos.id.

Aksi demo buruh yang berlangsung hari itu ternyata tidak memberikan dampak signifikan terhadap performa IHSG. Investor tampaknya lebih fokus pada faktor-faktor fundamental ekonomi dan kinerja perusahaan.

Susi Setiawati menjelaskan bahwa optimisme terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dan ekspektasi terhadap kebijakan pemerintah yang mendukung investasi menjadi katalis positif bagi pasar saham. Selain itu, beberapa sektor saham juga menunjukkan kinerja yang solid, turut mendorong IHSG untuk terus melaju.

Bagaimana detail analisisnya? Simak selengkapnya dalam dialog Maria Katarina bersama Susi Setiawati di Closing Bell jabarpos.id.

