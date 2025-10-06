Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
28.3 C
Jakarta
Selasa, Oktober 7, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Misteri Laut Jawa Terkuak: Nelayan Cirebon Temukan Harta Karun Ratusan Miliar!

Editor Jabar Pos : Rangga
Misteri Laut Jawa Terkuak: Nelayan Cirebon Temukan Harta Karun Ratusan Miliar!
spot_img

JABARPOS.ID – Seorang nelayan asal Cirebon tak menyangka jaringnya justru mengangkat ‘harta karun’ bernilai fantastis saat melaut di perairan Laut Jawa. Kejadian ini menjadi babak baru dalam sejarah penemuan arkeologi bawah laut di Indonesia.

Kisah bermula pada tahun 2003, ketika seorang nelayan Cirebon seperti biasa mencari nafkah di Laut Jawa. Lokasi yang dipilihnya berjarak sekitar 70 kilometer dari bibir pantai, di kedalaman 50 meter, tempat yang diyakini sebagai jalur lalu lintas ikan.

Misteri Laut Jawa Terkuak: Nelayan Cirebon Temukan Harta Karun Ratusan Miliar!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Setelah menunggu beberapa saat, jaring yang ditebar terasa berat saat ditarik. Bukan hanya ikan, ternyata jaring tersebut juga menjerat sejumlah keramik. Penasaran dengan temuan itu, nelayan tersebut membawa keramik itu ke daratan. Tak disangka, kabar penemuan keramik ini menyebar luas dan memicu spekulasi bahwa itu bukanlah keramik biasa.

Baca juga:  Dana Konglomerat Ditarik ke RI Lewat Patriot Bond? Ini Kata Pengamat

Investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa keramik tersebut merupakan bagian dari muatan kapal karam yang berisi harta karun bernilai tinggi. Proyek pencarian yang dilakukan oleh perusahaan swasta atas izin pemerintah berhasil mengungkap fakta mengejutkan.

Menurut peneliti dari Pusat Arkeologi Nasional, Eka Asih, kapal karam tersebut menyimpan 314.171 keramik yang terdiri dari porselen, piring, mangkuk, dan lain-lain. Bahkan, peneliti Michael S. Krzemnick, dkk, menemukan 12.000 mutiara bernilai tinggi, ribuan permata, dan emas di kapal karam tersebut. Jabarpos.id melansir dari Detik.com (3 April 2012), seluruh temuan tersebut ditaksir mencapai Rp720 Miliar.

Baca juga:  Penemuan 7 Jasad di Kali Bekasi, Polda Metro Jaya: Ketujuhnya Menceburkan Diri Karena Adanya Patroli Polisi

Lantas, dari manakah asal harta karun ini? Diduga kuat, keramik-keramik tersebut berasal dari Dinasti Tang, China, sekitar abad ke-9 hingga ke-10 Masehi. Pada masa itu, keramik menjadi komoditas berharga yang diperdagangkan hingga ke India melalui jalur laut.

Namun, kapal yang karam di perairan Cirebon bukanlah kapal asing. Berdasarkan riset Eka Asih, kapal tersebut berasal dari Nusantara, kemungkinan besar mengangkut keramik China yang diperdagangkan di Sumatera Selatan menuju Pantai Utara Jawa bagian Timur. Sayangnya, kapal tersebut mengalami musibah dan tenggelam di perairan Cirebon.

Baca juga:  Perjalanan Luar Negeri Perdana Prabowo, Menunjukkan Peran Global RI Aktif

Kini, peristiwa penemuan harta karun ini dikenal sebagai "Cirebon Wreck" dan menjadi salah satu penemuan arkeologi bawah laut terbesar di awal abad ke-21. Kisah seorang nelayan Cirebon yang tak sengaja menemukan ‘harta karun’ ini menjadi pengingat bahwa laut Indonesia menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Investor Asing Kepincut, Saham BRMS Terbang Tinggi?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
28.3 ° C
28.3 °
28.3 °
75 %
1kmh
99 %
Sen
28 °
Sel
35 °
Rab
33 °
Kam
31 °
Jum
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  