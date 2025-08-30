Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
31.7 C
Jakarta
Sabtu, Agustus 30, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Elon Musk Kembali Tak Tergoyahkan di Puncak Kekayaan Dunia, Siapa Menyusul?

Editor Jabar Pos : Rangga
Elon Musk Kembali Tak Tergoyahkan di Puncak Kekayaan Dunia, Siapa Menyusul?
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Daftar orang terkaya di dunia kembali dirilis oleh Forbes pada tahun 2025 ini, dan nama Elon Musk masih kokoh bertengger di posisi puncak. Pemilik perusahaan inovatif Tesla dan SpaceX ini tercatat memiliki total kekayaan fantastis mencapai US$415,6 miliar atau setara dengan Rp 7.000,78 triliun (dengan kurs Rp 16.485/US$).

Yang menarik, kekayaan Elon Musk hampir dua kali lipat dari orang terkaya nomor dua di dunia, yaitu Larry Ellison, sang pemilik perusahaan teknologi Oracle. Ellison sendiri memiliki kekayaan yang ditaksir mencapai US$270,9 miliar atau sekitar Rp4.465,79 triliun.

Baca juga:  RI Berkilau: Sinyal Positif Ekonomi Buka Pintu Investasi Menggiurkan!
Elon Musk Kembali Tak Tergoyahkan di Puncak Kekayaan Dunia, Siapa Menyusul?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Posisi ketiga diduduki oleh Mark Zuckerberg, pendiri raksasa media sosial Facebook atau yang kini dikenal dengan nama Meta. Zuckerberg tercatat memiliki total kekayaan sebesar US$253 miliar atau setara dengan Rp4.170,71 triliun.

Jeff Bezos, pendiri Amazon, berada di peringkat keempat dengan kekayaan US$240,9 miliar atau Rp3.971,24 triliun. Sementara itu, Larry Page, salah satu pendiri Google, menempati posisi kelima dengan kekayaan US$178,3 miliar atau Rp2.939,28 triliun.

Baca juga:  Emas di Bullion Bank Bebas Pajak? Ini Faktanya!

Berikut adalah daftar lengkap 10 orang terkaya di dunia versi Forbes per 30 Agustus 2025:

  1. Elon Musk: US$415,6 miliar (Rp 7.000,78 triliun)
  2. Larry Ellison: US$270,9 miliar (Rp4.465,79 triliun)
  3. Mark Zuckerberg: US$253 miliar (Rp4.170,71 triliun)
  4. Jeff Bezos: US$240,9 miliar (Rp3.971,24 triliun)
  5. Larry Page: US$178,3 miliar (Rp2.939,28 triliun)
  6. Sergey Brin: US$165,9 miliar (Rp2.617,38 triliun)
  7. Bernard Arnault dan keluarga: US$154,1 miliar (Rp2.540,34 triliun)
  8. Steve Ballmer: US$153,1 miliar (Rp2.523,85 triliun)
  9. Jensen Huang: US$151,4 miliar (Rp2.495,83 triliun)
  10. Warren Buffett: US$150,4 miliar (Rp2.479,34 triliun)
Baca juga:  Liburan Sekolah Berubah Jadi Ladang Emas, Bocah SMP Kediri Temukan Harta Karun Majapahit

(luc/luc)

spot_img
Artikel Sebelumnya
Indomobil Kuasai Nissan Indonesia Langkah Besar Industri Otomotif

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
31.7 ° C
31.7 °
31.7 °
63 %
3.3kmh
32 %
Sab
33 °
Ming
31 °
Sen
31 °
Sel
33 °
Rab
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  