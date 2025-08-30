Elon Musk Kembali Tak Tergoyahkan di Puncak Kekayaan Dunia, Siapa Menyusul?

Jabarpos.id, Jakarta – Daftar orang terkaya di dunia kembali dirilis oleh Forbes pada tahun 2025 ini, dan nama Elon Musk masih kokoh bertengger di posisi puncak. Pemilik perusahaan inovatif Tesla dan SpaceX ini tercatat memiliki total kekayaan fantastis mencapai US$415,6 miliar atau setara dengan Rp 7.000,78 triliun (dengan kurs Rp 16.485/US$).

Yang menarik, kekayaan Elon Musk hampir dua kali lipat dari orang terkaya nomor dua di dunia, yaitu Larry Ellison, sang pemilik perusahaan teknologi Oracle. Ellison sendiri memiliki kekayaan yang ditaksir mencapai US$270,9 miliar atau sekitar Rp4.465,79 triliun.

Posisi ketiga diduduki oleh Mark Zuckerberg, pendiri raksasa media sosial Facebook atau yang kini dikenal dengan nama Meta. Zuckerberg tercatat memiliki total kekayaan sebesar US$253 miliar atau setara dengan Rp4.170,71 triliun.

Jeff Bezos, pendiri Amazon, berada di peringkat keempat dengan kekayaan US$240,9 miliar atau Rp3.971,24 triliun. Sementara itu, Larry Page, salah satu pendiri Google, menempati posisi kelima dengan kekayaan US$178,3 miliar atau Rp2.939,28 triliun.

Berikut adalah daftar lengkap 10 orang terkaya di dunia versi Forbes per 30 Agustus 2025:

Elon Musk: US$415,6 miliar (Rp 7.000,78 triliun) Larry Ellison: US$270,9 miliar (Rp4.465,79 triliun) Mark Zuckerberg: US$253 miliar (Rp4.170,71 triliun) Jeff Bezos: US$240,9 miliar (Rp3.971,24 triliun) Larry Page: US$178,3 miliar (Rp2.939,28 triliun) Sergey Brin: US$165,9 miliar (Rp2.617,38 triliun) Bernard Arnault dan keluarga: US$154,1 miliar (Rp2.540,34 triliun) Steve Ballmer: US$153,1 miliar (Rp2.523,85 triliun) Jensen Huang: US$151,4 miliar (Rp2.495,83 triliun) Warren Buffett: US$150,4 miliar (Rp2.479,34 triliun)

