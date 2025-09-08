Menkeu Baru Purbaya Buka Suara Soal IHSG yang Langsung Nyungsep

jabarpos.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara terkait fenomena anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tepat di hari pelantikannya sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani. Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto turut menjadi sorotan pasar modal.

Purbaya menjelaskan bahwa pelemahan IHSG pada hari itu lebih disebabkan karena investor yang belum familiar dengan dirinya. Selain itu, sentimen perlambatan ekonomi global dan faktor eksternal lainnya juga turut membebani pergerakan indeks saham.

"Selama ini ada perlambatan ekonomi karena berbagai hal dan keributan demo-demo itu sebetulnya karena sebagian masyarakat mungkin merasa ekonomi melambat dan tertekan," ujar Purbaya kepada wartawan, Senin (8/9/2025).

Purbaya meyakinkan bahwa dirinya akan bekerja keras untuk memulihkan kondisi ekonomi dan pasar keuangan secepat mungkin. Ia juga menyebut bahwa penurunan IHSG saat pelantikannya bersifat sementara karena investor belum mengenalnya. Ia optimis IHSG akan segera berbalik arah dalam waktu dekat.

"Dalam seminggu dua minggu IHSG pasti akan balik. Kalau IHSG anjlok biasa mungkin (investor) merasa takut," jelas Purbaya.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menegaskan bahwa dirinya bukan orang baru di pasar modal. "Saya 15 tahun lebih di pasar. Jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi," tegas Purbaya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Adapun daftar kementerian yang mengalami pergantian menteri adalah:

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kementerian Keuangan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Koperasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Haji (Kementerian baru)

"Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat," pungkas Prasetyo.