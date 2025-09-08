Get
Selasa, September 9, 2025
Danantara Siapkan Kejutan Manis untuk Indonesia, Apa Itu?

Editor Jabar Pos : Rangga
Danantara Siapkan Kejutan Manis untuk Indonesia, Apa Itu?
Jabarpos.id – Chief Investment Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Pandu Sjahrir, mengungkapkan bahwa kontribusi Danantara dalam memacu perekonomian Indonesia adalah investasi jangka panjang. Ia meyakini dampak positif investasi ini baru akan terasa dalam lima tahun mendatang.

Pandu menjelaskan bahwa Danantara akan berinvestasi secara langsung ke pasar, dengan harapan setiap investasi memberikan dampak signifikan bagi pembangunan Indonesia, bukan hanya keuntungan jangka pendek. "Jadi memang ini kalau boleh dibilang, apapun yang kita investasikan mungkin tahun ini, kalau direct ya mungkin baru kelihatan 4-5 tahun dari sekarang. Dan itu sudah kami komunikasikan juga ke para stakeholder terkait," jelas Pandu, Senin, (8/9/2025).

Danantara Siapkan Kejutan Manis untuk Indonesia, Apa Itu?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menurut Pandu, langkah yang diambil Danantara saat ini akan memberikan dampak besar di masa depan. Ia menyebutnya sebagai hadiah untuk presiden RI ke-9 hingga ke-11.

"Jadi ya benar kata Presiden Prabowo waktu pertama kali ngajak saya, kamu lakukan bukan buat saya ini, kamu lakukan buat negara. Ini semacam hadiah yang dirancang untuk Presiden ke-9, 10, atau ke-11 dan seterusnya," terangnya, seperti dilansir jabarpos.id.

