Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
28.9 C
Jakarta
Sabtu, November 1, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Asuransi Properti Bidik Peluang Emas dari Kebijakan Ekonomi Prabowo-Purbaya

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Asuransi Properti Bidik Peluang Emas dari Kebijakan Ekonomi Prabowo-Purbaya
spot_img

Jabarpos.id – Sektor asuransi properti tengah bersiap memanfaatkan momentum dari berbagai insentif dan regulasi baru yang digulirkan pemerintah, termasuk kebijakan ekonomi dari pemerintahan Prabowo-Purbaya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri telah menerbitkan sejumlah aturan untuk memperkuat ekosistem dan mengembangkan bisnis di industri jasa keuangan, termasuk perubahan skema co-payment menjadi risk sharing 5% untuk klaim asuransi kesehatan.

Baca juga:  Tragedi Tabrak Lari Anak Tiga Tahun di Ciputat, Kasus Naik ke Penyidikan

Christian Wirawan Wanandi, President Director Aswata, mengungkapkan bahwa regulasi OJK terkait skema klaim asuransi sangat positif. Menurutnya, aturan ini dapat membantu mengendalikan klaim asuransi sekaligus membuat penetapan premi menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Asuransi Properti Bidik Peluang Emas dari Kebijakan Ekonomi Prabowo-Purbaya
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Lebih lanjut, Christian menambahkan bahwa dukungan regulasi dari otoritas dan stimulus ekonomi dari pemerintah diharapkan menjadi katalis bagi kinerja asuransi, terutama asuransi properti dalam memberikan perlindungan terhadap risiko bencana.

Baca juga:  Pj Wali Kota Bogor Tegaskan Oknum DLH Yang Terlibat Pungli Akan Ditindak

Dalam dialog bersama CNBC Indonesia, Christian memaparkan prospek dan tantangan ekspansi bisnis asuransi properti. Ia optimis bahwa dengan dukungan regulasi yang tepat dan kondisi ekonomi yang kondusif, sektor asuransi properti akan terus tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Mitos Tuyul dan Babi Ngepet: Kenapa Bank Aman dari Aksi Pencurian Gaib?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
28.9 ° C
28.9 °
26.6 °
77 %
2.2kmh
91 %
Sab
28 °
Ming
33 °
Sen
33 °
Sel
34 °
Rab
35 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  