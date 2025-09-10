Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
27 C
Jakarta
Kamis, September 11, 2025
type here...
Jabar PosBerita

MDLA Terbang Tinggi Laba Melesat, Ada Apa?

Editor Jabar Pos : Rangga
MDLA Terbang Tinggi Laba Melesat, Ada Apa?
spot_img

jabarpos.id, Jakarta – PT Medela Potentia Tbk (MDLA), emiten di sektor kesehatan, mencatatkan kinerja gemilang di semester I-2025. Laba bersih perusahaan melonjak 15,8%, didorong oleh pendapatan konsolidasi yang mencapai Rp7,4 triliun atau tumbuh 3,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kinerja positif ini, menurut Direktur Utama PT Medela Potentia Tbk, Krestijanto Pandji, mencerminkan fundamental bisnis yang kuat dan komitmen perusahaan untuk terus memperkuat infrastruktur serta memperluas portofolio produk. Hal ini diungkapkan dalam keterangan tertulis yang diterima jabarpos.id, Rabu (10/9/2025).

MDLA Terbang Tinggi Laba Melesat, Ada Apa?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Ekspansi terus dilakukan oleh MDLA. Memasuki Agustus 2025, perusahaan memulai pembangunan gudang distribusi baru milik entitas anak, PT Anugrah Argon Medica (AAM), di Medan. Gudang ini akan dilengkapi fasilitas cold chain berstandar tinggi dan ditargetkan beroperasi pada kuartal IV-2026.

Baca juga:  Pengamanan Paus Fransiskus, TNI Siapkan Sniper dan Pasukan Khusus

Dari sisi teknologi, MDLA mengimplementasikan sistem perencanaan berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mampu meningkatkan akurasi proyeksi permintaan hingga 100% dan menekan potensi out of stock menjadi hanya 3%.

Selain itu, MDLA melalui entitas anak berhasil menambah tiga mitra prinsipal strategis baru yang mencakup segmen Consumer Health dan Medical Devices. Unit usaha digital, aplikasi GoApotik, juga terus menunjukkan pertumbuhan dan mencetak laba positif. Kanal B2B melalui ekosistem aplikasi GPOS mencatat kenaikan penjualan sebesar 15% dengan penambahan coverage hingga 26%.

Penguatan portofolio produk juga menjadi fokus utama perusahaan. Own brand milik entitas anak PT Djembatan Dua (DD), Stardec, meluncurkan dua produk baru, yaitu Stardec DecaCare dan Stardec DecaMed IV, yang memperkuat portofolio brand Stardec dengan total tiga belas SKU.

Baca juga:  Ketua KPK Tegaskan Punya Kewenangan Usut Persoalan Jet Pribadi Kaesang, Bobby Nasution: “Memang Pejabat Publik?”

Produksi alat kesehatan di PT Deca Metric Medica mengalami lonjakan hingga 145% pada paruh pertama 2025 seiring dengan permintaan pasar yang meningkat. Produk Stardec DecaFix dan Stardec DecaMed-T bahkan telah diekspor perdana ke Kamboja dan Timor Leste pada Agustus 2025. Produk perawatan luka ini merupakan hasil manufaktur alat kesehatan milik entitas anak PT Deca Metric Medica (DMM), yang berfokus pada produksi alat kesehatan berstandar internasional.

Sejak resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 2024, MDLA telah mendistribusikan dana hasil IPO dengan total Rp 313 miliar. Dana tersebut dialokasikan sebesar Rp 278 miliar kepada PT Anugrah Argon Medica dan Rp 35 miliar ke PT Deca Metric Medica.

Baca juga:  Rahasia Lo Kheng Hong Selamat dari Kerugian 85%!

PT Medela Potentia Tbk juga berkomitmen terhadap keberlanjutan melalui inisiatif Environmental, Social, and Governance (ESG). Perusahaan terus menggunakan 106 armada distribusi ramah lingkungan di 15 cabang di 13 kota. MDLA juga mendukung program cek kesehatan gratis dengan melakukan skrining kesehatan sebanyak 7.324 orang hingga akhir Agustus 2025. MDLA melalui entitas anak juga menjalankan program efisiensi energi, penurunan emisi, serta kontribusi sosial melalui Argon Peduli.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Volume Gas PGN Menyusut, Ada Apa dengan Pasokan?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
27 ° C
27 °
27 °
79 %
1.8kmh
100 %
Rab
28 °
Kam
30 °
Jum
33 °
Sab
33 °
Ming
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  