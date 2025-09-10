MDLA Terbang Tinggi Laba Melesat, Ada Apa?

jabarpos.id, Jakarta – PT Medela Potentia Tbk (MDLA), emiten di sektor kesehatan, mencatatkan kinerja gemilang di semester I-2025. Laba bersih perusahaan melonjak 15,8%, didorong oleh pendapatan konsolidasi yang mencapai Rp7,4 triliun atau tumbuh 3,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kinerja positif ini, menurut Direktur Utama PT Medela Potentia Tbk, Krestijanto Pandji, mencerminkan fundamental bisnis yang kuat dan komitmen perusahaan untuk terus memperkuat infrastruktur serta memperluas portofolio produk. Hal ini diungkapkan dalam keterangan tertulis yang diterima jabarpos.id, Rabu (10/9/2025).

Ekspansi terus dilakukan oleh MDLA. Memasuki Agustus 2025, perusahaan memulai pembangunan gudang distribusi baru milik entitas anak, PT Anugrah Argon Medica (AAM), di Medan. Gudang ini akan dilengkapi fasilitas cold chain berstandar tinggi dan ditargetkan beroperasi pada kuartal IV-2026.

Dari sisi teknologi, MDLA mengimplementasikan sistem perencanaan berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mampu meningkatkan akurasi proyeksi permintaan hingga 100% dan menekan potensi out of stock menjadi hanya 3%.

Selain itu, MDLA melalui entitas anak berhasil menambah tiga mitra prinsipal strategis baru yang mencakup segmen Consumer Health dan Medical Devices. Unit usaha digital, aplikasi GoApotik, juga terus menunjukkan pertumbuhan dan mencetak laba positif. Kanal B2B melalui ekosistem aplikasi GPOS mencatat kenaikan penjualan sebesar 15% dengan penambahan coverage hingga 26%.

Penguatan portofolio produk juga menjadi fokus utama perusahaan. Own brand milik entitas anak PT Djembatan Dua (DD), Stardec, meluncurkan dua produk baru, yaitu Stardec DecaCare dan Stardec DecaMed IV, yang memperkuat portofolio brand Stardec dengan total tiga belas SKU.

Produksi alat kesehatan di PT Deca Metric Medica mengalami lonjakan hingga 145% pada paruh pertama 2025 seiring dengan permintaan pasar yang meningkat. Produk Stardec DecaFix dan Stardec DecaMed-T bahkan telah diekspor perdana ke Kamboja dan Timor Leste pada Agustus 2025. Produk perawatan luka ini merupakan hasil manufaktur alat kesehatan milik entitas anak PT Deca Metric Medica (DMM), yang berfokus pada produksi alat kesehatan berstandar internasional.

Sejak resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 2024, MDLA telah mendistribusikan dana hasil IPO dengan total Rp 313 miliar. Dana tersebut dialokasikan sebesar Rp 278 miliar kepada PT Anugrah Argon Medica dan Rp 35 miliar ke PT Deca Metric Medica.

PT Medela Potentia Tbk juga berkomitmen terhadap keberlanjutan melalui inisiatif Environmental, Social, and Governance (ESG). Perusahaan terus menggunakan 106 armada distribusi ramah lingkungan di 15 cabang di 13 kota. MDLA juga mendukung program cek kesehatan gratis dengan melakukan skrining kesehatan sebanyak 7.324 orang hingga akhir Agustus 2025. MDLA melalui entitas anak juga menjalankan program efisiensi energi, penurunan emisi, serta kontribusi sosial melalui Argon Peduli.