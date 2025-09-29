Menkeu Purbaya Blusukan ke BNI, Ada Apa Gerangan?

Jabarpos.id, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara mendadak menyambangi kantor pusat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) pada Senin (29/9/2025). Kunjungan mendadak ini dilakukan untuk memantau langsung penyaluran dana pemerintah yang dikucurkan untuk berbagai program kredit.

Usai menghadiri acara akad massal 26.000 Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Cileungsi, Bogor, Purbaya mengungkapkan kepada wartawan bahwa sidak ini bertujuan untuk memastikan dana sebesar Rp200 triliun yang dialokasikan pemerintah benar-benar tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.

"Pagi kita lihat. Itu uang yang Rp200 triliun dikemanain kira-kira," ujarnya.

Purbaya mengaku cukup puas dengan kinerja BNI dalam menyalurkan dana pemerintah. Ia juga memastikan bahwa penyaluran kredit tersebut tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan BNI maupun perekonomian secara umum. Lebih lanjut, Purbaya juga menepis adanya indikasi praktik spekulasi mata uang asing di internal BNI.

"Ya lumayan bagus sih. Saya cuma ngecek apakah itu mengganggu sistem keuangan mereka atau mengganggu ekonomi. Saya pengen lihat apakah mereka ada yang main dolar. Ternyata nggak ada. Bagus semuanya," imbuhnya.

Menariknya, Purbaya juga mengungkapkan bahwa target penyaluran kredit BNI pada tahun ini akan ditingkatkan. Bahkan, ia memproyeksikan pertumbuhan kredit BNI dapat mencapai di atas 11% pada tahun depan.

"Nggak tanya detail tapi sepertinya sih ke berbagai jenis kredit mereka. Kredit mereka ditargetkan naik tahun ini dibanding sebelumnya. Jadi tadinya tadi slow, sekarang tahun depan bisa double digit, atas 11 persen kata mereka," jelasnya.

Momen sidak Purbaya ke kantor BNI juga terekam dalam sebuah video yang diunggah di akun TikTok pribadinya @purbayayudhis. Dalam video tersebut, terlihat Purbaya mengenakan seragam putih Kementerian Keuangan saat tiba di Gedung Graha BNI.

"Ini sidak ke BNI, kita mau lihat bagaimana kerja mereka," kata Purbaya dalam video tersebut. Ia juga sempat berkelakar ingin ikut rapat dengan jajaran direksi BNI jika memang ada agenda rapat. "Mau ikut rapat dengan direksinya kalau ada rapat, enggak tahu boleh masuk apa enggak," ucapnya.