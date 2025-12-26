Prabowo Telepon Ara Ada Pesan Penting

Presiden terpilih Prabowo Subianto membuat kejutan dengan menghubungi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, melalui sambungan telepon. Momen spesial ini, yang diunggah Ara – sapaan akrab Maruarar Sirait – di akun Instagram resminya pada Jumat (26/12/2025), menjadi sorotan publik. Menurut laporan jabarpos.id, percakapan tersebut bukan hanya sekadar ucapan selamat Natal biasa, melainkan juga membahas agenda penting negara.

Dalam percakapan hangat itu, Prabowo menyampaikan ucapan selamat Natal kepada Ara dan keluarga. "Saya ucapkan selamat hari Natal. Semoga keluarga anda semuanya selalu dilindungi Yang Maha Kuasa, selalu diberi berkah, kebaikan, kemakmuran, perdamaian," ujar Prabowo. Ia juga menambahkan apresiasi atas kinerja Ara. "Terima kasih atas pengabdianmu, bantuanmu kepada saya sebagai presiden. Mari kita hadapi tahun depan dengan semangat." Ara merespons dengan penuh hormat, "Siap. Amin bapak presiden. Terima kasih bapak presiden."

Tak berhenti di situ, Prabowo kemudian melontarkan pertanyaan ringan seputar rencana liburan Natal Ara. "Anda libur ke mana ceritanya?" tanyanya. Ara menjawab bahwa ia tetap berada di Jakarta, disibukkan dengan berbagai agenda penting. "Saya di Jakarta, bapak presiden. Kemarin juga rapat sama Mendagri (Tito Karnavian) dan Gubernur Sumut (Bobby Nasution), Wagub Aceh (Fadhlullah), Wagub Sumbar (Vasko Ruseimy), kita rencana akan juga ke Aceh," jelas Ara, menunjukkan komitmennya di tengah suasana liburan.

Percakapan berlanjut ke progres pembangunan di Sumatra. Prabowo kembali bertanya apakah Ara baru saja berkunjung ke Sumatra Utara. "Iya pak. Kita sudah mulai membangun huntap di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Sibolga," jawab Ara, merinci lokasi proyek hunian tetap (huntap) yang sedang digarap. Ia juga menegaskan komitmennya untuk mempercepat proyek tersebut sesuai arahan presiden. "Sesuai arahan bapak harus lebih cepat, pak," ujarnya, yang disambut positif oleh Prabowo dengan ucapan "Okay good, good."

Sebelumnya, Ara memang diketahui memimpin rapat koordinasi penanganan bencana di Sumatra. Rapat tersebut membahas rencana pembangunan 2600 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Proyek kolaboratif ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk rakyat, dengan semangat gotong royong bersama Yayasan Buddha Tzu Chi.

Maruarar menekankan pentingnya persiapan lokasi huntap yang matang. "Kami menegaskan agar lokasi hunian tetap dipersiapkan dengan baik: aman dari banjir dan longsor, tidak merusak lingkungan, dekat dengan fasilitas umum, serta jelas secara hukum," ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa pembangunan ini adalah bagian dari kesiapan pemerintah dalam memulihkan wilayah terdampak bencana secara terpadu, melibatkan pemerintah pusat, daerah, serta dukungan lintas kementerian dan lembaga. "Kecepatan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi kunci agar pembangunan hunian gotong royong ini bisa segera diwujudkan," tambahnya.

Di akhir percakapan, Prabowo kembali menyampaikan salam hangat untuk Ara dan keluarga. Ara pun menutup telepon dengan ucapan terima kasih, "Siap bapak presiden. Terima kasih bapak presiden." Kolaborasi dan kecepatan penanganan bencana ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, didukung oleh berbagai pihak, demi kesejahteraan masyarakat.