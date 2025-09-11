Get
Kamis, September 11, 2025
Editor Jabar Pos : Rangga
JABARPOS.ID, Jakarta – Kabar baik bagi investor! PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS), anak perusahaan raksasa tambang PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), siap meramaikan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada bulan ini. Perusahaan emas ini berencana menawarkan 1,61 miliar lembar saham baru, setara dengan 10% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Harga yang ditawarkan pun cukup menarik, berkisar antara Rp1.800 hingga Rp3.030 per saham.

Menurut jadwal sementara yang dirilis, masa penawaran awal saham EMAS berlangsung dari tanggal 8 hingga 10 September 2025. Sementara itu, penawaran umum dijadwalkan pada 17-19 September 2025. Proses penjatahan saham akan dilakukan pada 19 September, diikuti dengan distribusi saham pada 22 September. Dan yang paling ditunggu, pencatatan saham EMAS di BEI direncanakan pada 23 September 2025.

EMAS Siap Guncang Bursa, Harga Sahamnya Bikin Penasaran!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Langkah EMAS untuk melantai di bursa ini menjadi sinyal ekspansi agresif dari MDKA melalui anak usahanya yang bergerak di sektor pertambangan emas. Pertanyaan besarnya, bagaimana prospek saham EMAS di tengah dinamika pasar saat ini?

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai potensi dan risiko investasi pada saham EMAS, simak ulasan lengkap dari Equity Analyst CNBC Indonesia Research, Susi Setiawati, dalam program IPO Watch di Closing Bell CNBC Indonesia, Kamis (11/09/2025). Jangan lewatkan informasi penting ini sebelum Anda memutuskan untuk berinvestasi!

