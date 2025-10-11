Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
27.7 C
Jakarta
Minggu, Oktober 12, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Harga Minyak Dunia Berfluktuasi, Nasib Bisnis Migas di Ujung Tanduk?

Editor Jabar Pos : Rangga
Harga Minyak Dunia Berfluktuasi, Nasib Bisnis Migas di Ujung Tanduk?
spot_img

jabarpos.id – Ketidakpastian ekonomi global terus membayangi pergerakan harga minyak dunia. Data Refinitiv menunjukkan pada Rabu, 8 Oktober 2025, harga minyak mentah Brent berada di level USD65,94 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) tercatat sebesar USD62,26 per barel. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi pelaku bisnis di sektor minyak dan gas (migas).

Fluktuasi harga minyak mentah ini berdampak signifikan pada bisnis migas, termasuk PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX), perusahaan kontraktor jasa pengeboran darat dan lepas pantai. Direktur Apexindo Pratama Duta, Sofwan Farisyi, mengungkapkan bahwa perkembangan industri migas dalam negeri sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak dunia yang bergantung pada kondisi pasokan dan permintaan global.

Baca juga:  Rahasia Pasar Repo Terkuak! BI Siapkan Jurus Jitu Amankan Investasi Anda
Harga Minyak Dunia Berfluktuasi, Nasib Bisnis Migas di Ujung Tanduk?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menurut Sofwan, dengan harga minyak di kisaran USD 60 per barel, industri migas masih dapat berjalan, sehingga program eksplorasi migas di laut dalam terus berlanjut. Hal ini juga mendorong kelangsungan bisnis jasa pengeboran migas seperti APEX. Saat ini, APEX tengah menjalankan proyek pengeboran migas di Kalimantan Timur untuk kontrak dengan Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dan kontrak pengeboran darat dengan Medco E&P Grissik di Suban, Sumatera Selatan.

Baca juga:  BTN Ajukan Proposal Mengejutkan Soal Bunga KPR Subsidi, Ada Apa?

Namun, Sofwan mengakui bahwa bisnis jasa pengeboran di tahun 2026 akan menghadapi tantangan yang cukup besar. Hal ini terkait dengan rencana eksplorasi migas pemerintah, harga minyak global, dan kondisi sumur migas di Indonesia yang mengalami penurunan produksi alami (natural declining). Selain itu, biaya produksi pengeboran yang terus meningkat juga menjadi tantangan lain bagi bisnis sektor migas.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Jabarpos.id, Jakarta – PT Pertamina (Persero) siap mengubah haluan bisnisnya, fokus pada sektor energi inti. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) membocorkan rencana model bisnis masa depan perusahaan energi pelat merah ini.

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
few clouds
27.7 ° C
27.7 °
27.7 °
82 %
0.9kmh
11 %
Ming
36 °
Sen
32 °
Sel
34 °
Rab
32 °
Kam
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  