Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
33.2 C
Jakarta
Jumat, September 12, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Optimisme Pasar: IHSG Diprediksi Terbang Tinggi di 2025!

Editor Jabar Pos : Rangga
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diramalkan akan mencapai level 8.500 pada akhir tahun 2025. Optimisme ini diungkapkan oleh Direktur Utama PT Avrist Asset Management, Cholis Baidowi, yang meyakini bahwa sentimen negatif yang membebani pasar saat ini sudah терсermin dalam harga saham.

Menurut Cholis, sektor-sektor utama seperti perbankan, properti, dan konsumer memiliki potensi besar untuk mengalami pertumbuhan signifikan seiring dengan ekspektasi penurunan suku bunga acuan. Kondisi ini diperkirakan akan menjadi katalis positif bagi pasar modal Indonesia.

Baca juga:  Peluang Emas di Tengah Perang Dagang, Alkes RI Bidik Pasar Brasil dan Malaysia
Optimisme Pasar: IHSG Diprediksi Terbang Tinggi di 2025!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Pernyataan tersebut disampaikan dalam program Squawk Box CNBC Indonesia pada Jumat, 12 September 2025. Cholis menambahkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia yang solid menjadi dasar keyakinannya terhadap prospek IHSG di masa depan.

Proyeksi ini tentu menjadi angin segar bagi para investor dan pelaku pasar modal. Jika terwujud, level 8.500 akan menjadi rekor tertinggi baru bagi IHSG, menandakan pemulihan ekonomi yang kuat dan kepercayaan investor yang meningkat.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Bank Bakal Kebanjiran Duit? Menkeu Siapkan Kejutan!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
broken clouds
33.2 ° C
33.2 °
33.2 °
72 %
3.3kmh
82 %
Jum
33 °
Sab
32 °
Ming
33 °
Sen
31 °
Sel
31 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  