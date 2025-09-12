Optimisme Pasar: IHSG Diprediksi Terbang Tinggi di 2025!

Jabarpos.id, Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diramalkan akan mencapai level 8.500 pada akhir tahun 2025. Optimisme ini diungkapkan oleh Direktur Utama PT Avrist Asset Management, Cholis Baidowi, yang meyakini bahwa sentimen negatif yang membebani pasar saat ini sudah терсermin dalam harga saham.

Menurut Cholis, sektor-sektor utama seperti perbankan, properti, dan konsumer memiliki potensi besar untuk mengalami pertumbuhan signifikan seiring dengan ekspektasi penurunan suku bunga acuan. Kondisi ini diperkirakan akan menjadi katalis positif bagi pasar modal Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam program Squawk Box CNBC Indonesia pada Jumat, 12 September 2025. Cholis menambahkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia yang solid menjadi dasar keyakinannya terhadap prospek IHSG di masa depan.

Proyeksi ini tentu menjadi angin segar bagi para investor dan pelaku pasar modal. Jika terwujud, level 8.500 akan menjadi rekor tertinggi baru bagi IHSG, menandakan pemulihan ekonomi yang kuat dan kepercayaan investor yang meningkat.