BRI Gebrak Layanan Kredit Mikro Rp 1 Triliun Per Hari? Ini Rahasianya

Jabarpos.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mencatatkan lompatan besar dalam efisiensi layanan berkat integrasi data kependudukan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Terobosan ini memungkinkan BRI mencairkan kredit mikro hingga Rp 1 triliun setiap harinya.

Direktur Operations BRI, Hakim Putratama, mengungkapkan bahwa kerja sama strategis dengan Dukcapil telah merevolusi proses verifikasi dan manajemen risiko di BRI. Hal ini disampaikannya dalam acara Satu Data Untuk Semua: Summit Data Kependudukan Semester I-2025 di Jakarta Selatan.

"Akses data yang luas dan akurat dari Dukcapil memungkinkan kami memberikan layanan yang jauh lebih cepat, efisien, dan aman bagi nasabah," ujar Hakim, seperti dikutip jabarpos.id, Senin (15/9/2025).

Sebelum integrasi data, proses verifikasi nasabah memakan waktu berjam-jam. Kini, dengan sistem yang terhubung langsung ke database kependudukan nasional, proses tersebut menjadi jauh lebih singkat dan akurat.

Hakim menambahkan bahwa integrasi data ini tidak hanya berdampak positif bagi BRI, tetapi juga bagi program-program pemerintah seperti penyaluran Bansos dan KUR.

BRI memanfaatkan data Dukcapil dan mengkombinasikannya dengan data perilaku nasabah, seperti pola transaksi dan preferensi belanja, untuk menghadirkan solusi keuangan yang lebih relevan dan tepat sasaran.

BRI terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dukcapil untuk memastikan implementasi integrasi data berjalan optimal dan sesuai regulasi. BRI juga berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah.