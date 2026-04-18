Jangan Kaget! Ternyata Ini Jumlah Ideal Simpan Uang di Bank Menurut Ahli

Jabarpos.id, Jakarta – Di era investasi yang semakin mudah, menyimpan uang di rekening bank memang bukan lagi satu-satunya pilihan. Namun, prinsip ‘cash is king’ tetap relevan, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi. Lantas, berapa sebenarnya jumlah ideal uang tunai yang sebaiknya kita simpan di rekening?

Para pakar keuangan sepakat bahwa menyimpan dana di rekening secukupnya saja, idealnya untuk memenuhi kebutuhan bulanan atau membayar tagihan. Menyimpan terlalu banyak uang tunai di rekening justru berisiko, mulai dari penipuan, inflasi yang menggerus nilai uang, hingga potensi kesalahan transaksi.

Menurut Jessica Goedtel, seorang perencana keuangan bersertifikat, rekening tabungan seringkali tidak memiliki perlindungan seperti kartu kredit. Ini berarti dana yang tersimpan di rekening lebih sulit untuk dikembalikan jika terjadi pembobolan.

Gregory Guenther menambahkan, idealnya cukup simpan dana untuk kebutuhan satu hingga dua minggu saja di rekening. Selebihnya, alokasikan ke instrumen investasi yang lebih produktif. Tujuannya agar uang tidak hanya mengendap, tetapi juga menghasilkan keuntungan.

Namun, perlu diingat bahwa saldo uang tunai di rekening bukanlah pengganti dana darurat. Dana darurat diperuntukkan bagi pengeluaran besar yang tak terduga, seperti biaya medis atau kehilangan pekerjaan. Para perencana keuangan menyarankan untuk menyisihkan dana darurat setara tiga hingga enam bulan pengeluaran di rekening terpisah yang mudah diakses.