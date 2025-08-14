Get
26.3 C
Jakarta
Jumat, Agustus 15, 2025
Jabar PosBerita

Benarkah Happy Hapsoro Incar Saham PADI? Ini Jawaban Bos!

Editor Jabar Pos : Rangga
Benarkah Happy Hapsoro Incar Saham PADI? Ini Jawaban Bos!
Jabarpos.id, Jakarta – Isu mengenai masuknya Hapsoro Sukmonohadi alias Happy Hapsoro melalui mekanisme rights issue ke PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI) semakin santer terdengar. Menanggapi hal tersebut, Direktur PADI, Martha Susanti, akhirnya buka suara memberikan klarifikasi.

Martha menegaskan bahwa Happy Hapsoro, yang memiliki saham PADI melalui PT Sentosa Bersama Mitra dan PT Basis Utama Prima, bukanlah pihak yang menginisiasi atau mengajukan rights issue tersebut. Happy Hapsoro sendiri mulai tercatat sebagai pemegang saham PADI sejak Februari lalu.

Baca juga:  Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!
Benarkah Happy Hapsoro Incar Saham PADI? Ini Jawaban Bos!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Kami klarifikasi bahwa Hapsoro, melalui PT Sentosa Bersama Mitra dan PT Basis Utama Prima bukan merupakan pihak yang berencana atau mengajukan rights issue," ujar Martha dalam keterbukaan informasi yang dikutip jabarpos.id, Kamis (14/8/2025).

Menurut Martha, rencana rights issue sebesar 2,26 miliar saham dengan nilai nominal Rp25 sepenuhnya merupakan inisiatif PADI. Perseroan bahkan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 17 September 2025 untuk meminta persetujuan terkait rencana penambahan modal ini.

Baca juga:  Berlian Raksasa Seberat 2.492 Karat Ditemukan di Botswana, Begini Penampakannya!

Meski demikian, Martha mengakui bahwa PADI belum melakukan pendaftaran PMHMETD ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pendaftaran ke OJK baru akan dilakukan setelah RUPSLB menyetujui aksi korporasi tersebut.

Lantas, untuk apa dana hasil rights issue ini? Manajemen PADI menjelaskan bahwa dana yang diperoleh akan digunakan untuk memperkuat modal kerja operasional perusahaan.

