Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
28.3 C
Jakarta
Kamis, September 18, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Premi Asuransi Kesehatan Bisa Lebih Murah? Ini Jurus OJK

Editor Jabar Pos : Rangga
Premi Asuransi Kesehatan Bisa Lebih Murah? Ini Jurus OJK
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan terobosan baru untuk menekan harga premi asuransi kesehatan melalui skema co-payment atau pembagian risiko. Langkah ini diharapkan dapat membuat asuransi kesehatan lebih terjangkau bagi masyarakat luas.

Dalam rancangan peraturan OJK (RPOJK) terbaru, porsi pembagian risiko dipangkas dari 10% menjadi 5%. Artinya, pemegang polis hanya menanggung sebagian kecil dari biaya klaim, sementara sisanya ditanggung oleh perusahaan asuransi.

Baca juga:  Suami Bunuh Istri di Cimahi, Mayat Ditemukan Terbungkus Plastik
Premi Asuransi Kesehatan Bisa Lebih Murah? Ini Jurus OJK
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menegaskan bahwa co-payment bukanlah sebuah kewajiban, melainkan opsi yang bisa dipilih oleh masyarakat. Konsumen tetap bisa membeli produk asuransi kesehatan tanpa fitur pembagian risiko, atau memilih skema co-payment untuk mendapatkan premi yang lebih ringan.

"Perusahaan asuransi wajib memberikan perbandingan harga premi antara produk dengan dan tanpa pembagian risiko. Simulasi yang kami lakukan menunjukkan bahwa premi produk dengan co-payment jelas lebih rendah," ungkap Ogi dalam rapat bersama DPR RI, Kamis (18/9/2025).

Baca juga:  Pangeran Arab Ini Kembali Rajai Daftar Orang Terkaya Timur Tengah, Hartanya Bikin Melongo!

Menurut OJK, kebijakan ini dilatarbelakangi oleh tingginya rasio klaim yang menekan industri asuransi. Pada tahun 2023, klaim asuransi kesehatan mencapai 100% dari total premi yang diterima, belum termasuk biaya operasional yang mencapai sekitar 10,5%. Akibatnya, premi rata-rata melonjak hingga 43% pada tahun 2024, membuat produk asuransi semakin sulit dijangkau oleh masyarakat.

Baca juga:  Harga Minyak Dunia Tertahan, Ada Apa Gerangan?

Dengan skema co-payment, beban klaim dapat terbagi, sehingga premi bisa ditekan dan akses masyarakat terhadap asuransi kesehatan menjadi lebih luas. Namun, ketentuan ini tidak berlaku untuk kondisi darurat akibat kecelakaan dan penyakit kritis.

Jika RPOJK ini disahkan pada akhir tahun 2025, aturan co-payment akan mulai berlaku efektif pada April 2026.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Jabarpos.id, Jakarta – Kejutan di tubuh Tugu Insurance! Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Rabu, 17 September 2025, menyetujui pengunduran diri Samuel Lie dari jabatannya sebagai Komisaris.
Artikel Selanjutnya
Modal Pasar RI Siap Terbang Tinggi OJK Ungkap Jurus Jitu

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Apple dan Nvidia Ingin "Berteman" dengan ChatGPT, Nilai Perusahaan Tembus Rp1.500 Triliun!

Perusahaan pengembang ChatGPT, OpenAI, sedang dalam pembicaraan serius untuk mendapatkan dana segar yang fantastis. Kabarnya, nilai perusahaan ini bakal melesat hingga lebih dari US$100...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
broken clouds
28.3 ° C
28.3 °
28.3 °
79 %
2.4kmh
61 %
Kam
29 °
Jum
31 °
Sab
31 °
Ming
32 °
Sen
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  