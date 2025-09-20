Intip Kekayaan Para Presiden RI, Siapa Penguasa Harta Terbesar?

Jabarpos.id – Sejak era Soekarno hingga Prabowo Subianto, Indonesia telah dipimpin oleh delapan tokoh dengan berbagai latar belakang dan gaya kepemimpinan. Selain kiprah politik mereka, publik kerap dibuat penasaran dengan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh para presiden Republik Indonesia.

Jabarpos.id merangkum data dan laporan yang pernah dipublikasikan, baik melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun catatan dari berbagai media. Hasilnya menunjukkan adanya perbedaan signifikan, di mana beberapa presiden tercatat memiliki kekayaan triliunan rupiah, sementara yang lain hanya miliaran.

Berikut adalah daftar kekayaan para Presiden RI dari masa ke masa: