Sabtu, September 20, 2025
Intip Kekayaan Para Presiden RI, Siapa Penguasa Harta Terbesar?

Editor Jabar Pos : Rangga

Jabarpos.id – Sejak era Soekarno hingga Prabowo Subianto, Indonesia telah dipimpin oleh delapan tokoh dengan berbagai latar belakang dan gaya kepemimpinan. Selain kiprah politik mereka, publik kerap dibuat penasaran dengan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh para presiden Republik Indonesia.

Jabarpos.id merangkum data dan laporan yang pernah dipublikasikan, baik melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun catatan dari berbagai media. Hasilnya menunjukkan adanya perbedaan signifikan, di mana beberapa presiden tercatat memiliki kekayaan triliunan rupiah, sementara yang lain hanya miliaran.


Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Berikut adalah daftar kekayaan para Presiden RI dari masa ke masa:

  1. Soekarno: Meskipun tidak ada data resmi, koran Austria, Kronen Zeitung, pernah menyebut Soekarno memiliki aset US$180 miliar yang tersimpan di Union Bank of Switzerland (UBS).
  2. Soeharto: The United States Treasury pada 1998 mendeteksi perpindahan dana US$9 miliar milik Soeharto ke Austria setelah ia lengser. Lembaga keuangan internasional, Time Warner Inc, menyebut harta Soeharto mencapai kisaran US$15 miliar.
  3. B.J. Habibie: Media Asia Far Eastern Economic Review pernah melaporkan harta BJ Habibie sekitar US$60 juta, yang sebagian besar berasal dari hak kekayaan intelektual serta bisnis teknologi.
  4. Abdurrahman Wahid (Gus Dur): Berdasarkan LHKPN tahun 2001, Gus Dur memiliki kekayaan sebesar Rp3,49 miliar yang berasal dari tanah dan bangunan, transportasi, logam mulia, surat berharga, serta giro dan kas.
  5. Megawati Soekarnoputri: LHKPN 2014 mencatat kekayaan Megawati sebesar Rp96,16 miliar, terdiri dari tanah dan bangunan, transportasi, surat berharga, hingga kas.
  6. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY): LHKPN 2014 menunjukkan harta SBY mencapai Rp13,98 miliar, terdiri dari transportasi, tanah dan bangunan, serta giro dan kas.
  7. Joko Widodo (Jokowi): Dalam LHKPN 2023, Jokowi memiliki kekayaan Rp95,8 miliar. Jumlah ini meningkat dibandingkan LHKPN Jokowi tahun 2022 sebanyak Rp82,3 miliar.
  8. Prabowo Subianto: Berdasarkan LHKPN 31 Desember 2023, Prabowo Subianto tercatat memiliki harta Rp2,04 triliun. Sebagian besar dalam bentuk surat berharga Rp1,7 triliun, serta tanah dan bangunan senilai Rp275,3 miliar.
