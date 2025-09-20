Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
27.9 C
Jakarta
Minggu, September 21, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Jabatan Hanya 5 Tahun, Mantan Anggota DPR Kantongi Pensiun Seumur Hidup?

Editor Jabar Pos : Rangga
Jabatan Hanya 5 Tahun, Mantan Anggota DPR Kantongi Pensiun Seumur Hidup?
spot_img

Jabarpos.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki pekerja pada umumnya. Mereka berhak menerima uang pensiun meskipun hanya menjabat selama satu periode atau lima tahun. Hak ini dijamin oleh undang-undang, memastikan para wakil rakyat tetap menerima penghasilan bulanan seumur hidup setelah masa jabatannya berakhir.

Penyaluran dana pensiun bagi anggota DPR diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan bekas anggota Lembaga Tinggi Negara. Regulasi ini juga mencakup pensiun dari lembaga tinggi negara lainnya.

Baca juga:  Siswa di Jakarta Selatan Lapor Polisi Diduga Jadi Korban Bullying
Jabatan Hanya 5 Tahun, Mantan Anggota DPR Kantongi Pensiun Seumur Hidup?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Pasal 13 UU 12/1980 menyebutkan bahwa besaran pensiun pokok dihitung berdasarkan masa jabatan, yaitu 1% dari dasar pensiun untuk setiap bulan masa jabatan. Namun, pensiun pokok yang diterima minimal 6% dan maksimal 75% dari dasar pensiun.

Pembayaran pensiun dilakukan penuh selama penerima masih sehat. Dana pensiun akan dihentikan jika penerima meninggal dunia. Namun, jika penerima memiliki pasangan yang masih hidup, dana pensiun akan tetap diberikan, meskipun dengan besaran yang lebih kecil.

Baca juga:  Kaesang Pangarep Menangis Teringat Hujatan Netizen Terhadap Putrinya

Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Setjen DPR RI No KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 juga mengatur tentang uang pensiun ini. Besaran pensiun mencapai 60% dari gaji pokok. Selain itu, anggota DPR yang pensiun juga akan menerima Tunjangan Hari Tua (THT) sebesar Rp 15 juta yang dibayarkan satu kali.

Sebagai gambaran, seorang anggota DPR yang merangkap ketua akan menerima pensiun sekitar Rp 3,02 juta dari gaji pokoknya sebesar Rp 5,04 juta. Sementara itu, wakil ketua DPR akan menerima sekitar Rp 2,77 juta per bulan. Anggota DPR tanpa jabatan akan menerima pensiun sekitar Rp 2,52 juta, dari gaji pokok sebelumnya sebesar Rp 4,20 juta per bulan.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Asuransi Zurich Bidik Pasar Anak Muda Indonesia, Ini Strateginya!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
27.9 ° C
27.9 °
27.9 °
85 %
2kmh
88 %
Ming
34 °
Sen
32 °
Sel
34 °
Rab
33 °
Kam
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  