Awas! Tiga Sinyal Bahaya Ini Bisa Bikin Ekonomi Dunia Terjungkal

jabarpos.id – Pasar kredit swasta global senilai triliunan dolar kini berada di bawah pengawasan ketat. Setelah satu dekade menawarkan keuntungan tinggi, aroma krisis finansial 2008 mulai tercium. Para ahli keuangan dunia pun mulai memberikan peringatan keras tentang potensi keretakan dalam sistem kredit swasta yang selama ini tertutup rapat.

Pinjaman swasta yang tidak diperdagangkan secara harian di bursa publik membuat penilaiannya seringkali ditentukan secara internal. Kondisi ini menciptakan ilusi stabilitas, padahal risiko besar sedang menumpuk di bawah permukaan. Kebangkrutan mendadak, penarikan dana investor yang tidak biasa, serta pertanyaan mendalam mengenai agunan dan valuasi menjadi pemicu kekhawatiran.

CEO JPMorgan, Jamie Dimon, bahkan menggunakan metafora tajam untuk menggambarkan kegelisahan ini. "Dalam pasar kredit, ketika Anda melihat satu kecoa, kemungkinan besar ada lebih banyak lagi kecoa lainnya," ujarnya, seperti dikutip jabarpos.id dari Newsweek.

Berikut tiga tanda yang mengindikasikan lonceng ‘kebangkrutan global’ mulai berbunyi:

Efek Kecoa: Kebangkrutan Mendadak Mengungkap Masalah Sistemik

Rentetan keruntuhan korporasi yang tak terduga memaksa pemberi pinjaman untuk mengevaluasi kembali risiko yang selama ini dianggap terkendali. Kebangkrutan perusahaan pembiayaan mobil subprime Tricolor dan produsen suku cadang otomotif First Brands Group menjadi sorotan utama. Jamie Dimon menyebut fenomena ini sebagai "efek kecoa," yang mengisyaratkan bahwa kegagalan yang tampak terisolasi seringkali merupakan sinyal dari masalah sistemik yang lebih luas. Penasihat Allianz, Mohamed El-Erian, juga memperingatkan bahwa peristiwa ini dapat menyingkap kesenjangan valuasi dan ketegangan likuiditas dalam ekosistem kredit swasta.

Investor Panik: Tekanan Penarikan Dana Massal Ancam Likuiditas

Fenomena penarikan dana (redemption) oleh investor dari dana kredit swasta "semi-likuid" menjadi tanda peringatan kedua. Produk investasi ini, yang menarik minat individu kaya dan investor ritel dengan janji penarikan berkala, mulai menghadapi ujian berat ketika banyak investor mencoba menarik uang secara bersamaan. Raksasa manajemen aset BlackRock bahkan terpaksa membatasi penarikan dari HPS Corporate Lending Fund senilai US$ 26 miliar. Blackstone juga mengalami lonjakan permintaan penarikan pada awal 2026. Analis menilai ketidaksesuaian likuiditas (liquidity mismatch) ini sebagai tantangan mendasar yang dapat memicu kecemasan lebih lanjut bagi investor.

Efek Domino: Risiko Penularan ke Sistem Perbankan

Kekhawatiran ketiga adalah masalah di kredit swasta dapat merembet ke sistem perbankan konvensional. Penelitian dari Federal Reserve Bank of Boston menemukan bahwa pertumbuhan kredit swasta selama ini sebagian besar didanai oleh pinjaman bank. Ini berarti bank memiliki eksposur tidak langsung yang signifikan, dan tekanan pada kredit swasta dapat dengan cepat merambat ke sistem keuangan yang lebih luas jika terjadi gagal bayar massal. Reaksi pasar terhadap kebangkrutan Tricolor dan First Brands telah membuktikan betapa cepatnya kekhawatiran ini menyebar, yang berkontribusi pada volatilitas saham sektor keuangan.

Meskipun pasar kredit swasta saat ini masih lebih kecil dibandingkan pasar sekuritas beragun aset yang meledak pada 2008, pertumbuhannya yang pesat membuat sektor ini memainkan peran vital dalam pendanaan ekonomi. Jika tekanan terus berlanjut, konsekuensinya akan dirasakan oleh masyarakat luas, mulai dari perbankan hingga ketersediaan kredit bagi bisnis dan konsumen.