Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
27.1 C
Jakarta
Sabtu, September 27, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Akhir Pelarian Bos Investree, Dibekuk di Qatar!

Editor Jabar Pos : Rangga
Akhir Pelarian Bos Investree, Dibekuk di Qatar!
spot_img

Jabarpos.id – Buronan kasus investasi bodong, Adrian Gunadi, akhirnya berhasil dipulangkan ke Indonesia setelah dibekuk di Doha, Qatar. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil membawa pulang mantan Direktur PT Investri Radikajaya tersebut pada Jumat (26/9/2025).

Adrian Gunadi, yang telah ditetapkan sebagai buronan internasional melalui Red Notice Interpol sejak November 2024, melarikan diri ke Qatar setelah dinilai tidak kooperatif dalam proses penyidikan oleh OJK. Kepala Divhubinter Polri, Irjen Pol. Amur Chandra Juli Buana, menegaskan bahwa penangkapan ini adalah bukti komitmen Polri dalam mengejar pelaku kejahatan lintas negara.

Baca juga:  Petani Klaten Temukan Harta Karun Emas 16 Kg Saat Garap Sawah, Kisah Masa Lalu Terungkap!
Akhir Pelarian Bos Investree, Dibekuk di Qatar!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Polri berkomitmen bahwa tidak ada tempat yang aman bagi pelaku kejahatan internasional," ujar Amur. Proses pemulangan Adrian Gunadi tidaklah mudah, mengingat status permanent resident yang dimilikinya di Qatar. Jalur ekstradisi antar-pemerintah sempat dipertimbangkan, namun dinilai terlalu lama.

Titik terang muncul saat Konferensi Interpol Asia Regional di Singapura. Delegasi Indonesia berhasil memperoleh dukungan dari otoritas Qatar untuk mengamankan dan memulangkan tersangka melalui pendekatan police to police (P-to-P).

Baca juga:  Dugaan Abuse of Power, Bawaslu Akan Panggil Pj Wali Kota Tangerang dan Calon Wagub Banten

Kini, Adrian Gunadi telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri untuk proses hukum lebih lanjut. Ia diduga telah menghimpun dana masyarakat secara ilegal melalui sejumlah perusahaan, menyebabkan kerugian yang signifikan. Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK, Yuliana, mengapresiasi kolaborasi lintas institusi dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Baca juga:  Raja Terkaya Sepanjang Masa, Kekayaannya Bikin Melongo!

Polri menegaskan bahwa pengejaran terhadap buronan kasus serupa akan terus dilakukan. "Ini menjadi peringatan bagi para pelaku kejahatan transnasional," pungkas Amur.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Danantara Belum Jadi ATM Negara? Menkeu Ungkap Fakta Mengejutkan

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Apple dan Nvidia Ingin "Berteman" dengan ChatGPT, Nilai Perusahaan Tembus Rp1.500 Triliun!

Perusahaan pengembang ChatGPT, OpenAI, sedang dalam pembicaraan serius untuk mendapatkan dana segar yang fantastis. Kabarnya, nilai perusahaan ini bakal melesat hingga lebih dari US$100...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
27.1 ° C
27.1 °
27.1 °
78 %
1.9kmh
100 %
Jum
27 °
Sab
33 °
Ming
33 °
Sen
32 °
Sel
28 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  