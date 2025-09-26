Get
Sabtu, September 27, 2025
Danantara Belum Jadi ATM Negara? Menkeu Ungkap Fakta Mengejutkan

Editor Jabar Pos : Rangga
Danantara Belum Jadi ATM Negara? Menkeu Ungkap Fakta Mengejutkan
jabarpos.id, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum menargetkan Danantara untuk menyetor dividen ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam waktu dekat. Fokus utama saat ini adalah memastikan Danantara tumbuh dan berkembang.

Menurut Pasal 36 dan 37 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2025, Danantara memiliki kewenangan untuk menetapkan keuntungan sebagai laba negara yang disetorkan ke kas negara. Namun, hal ini dilakukan setelah pencadangan dana untuk menutupi risiko kerugian investasi dan akumulasi modal.

Baca juga:  Investasi Raksasa Danantara Dikuliti DPR, Erick Thohir Turun Tangan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Jangan ditargetkan mereka ngirim apa ke negara dulu. Kita targetkan aja biar mereka hidup dulu, biar bisa investasi besar dan bisa tumbuh," ujar Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (26/9/2025), seperti dikutip jabarpos.id.

Purbaya menambahkan, kontribusi dividen Danantara terhadap APBN saat ini relatif kecil, hanya sekitar 1%. Pemerintah belum mengandalkan penerimaan dari keuntungan Danantara.

Baca juga:  Awas! Identitasmu Bisa Jadi Ladang Utang Pinjol, Begini Cara Amankan Diri

"Itu relatif insignifikan, cuma 1% dari dividen. Jadi kita anggap kita enggak bergantung ke transfer dari Danantara. Itu sesuai dengan undang-undang jadi enggak besar-besar amat," jelasnya.

Namun, Menkeu menegaskan bahwa ketika Danantara telah berfungsi optimal sebagai badan pengelola investasi seluruh BUMN, pemerintah akan segera menagih setoran dividen tersebut.

"Nanti kalau Sudah mulai berfungsi dengan baik, tumbuh dengan baik, baru kita incer yang 1%. Untuk sekarang sih kami tidak targetkan. Di tahun depan juga enggak ada tuh di anggaran kami (target setoran Danantara)," pungkas Purbaya, seperti dilansir jabarpos.id.

