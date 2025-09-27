BRI Ungkap Rahasia Kenyamanan Nasabah Bertransaksi

Jabarpos.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) terus menunjukkan dominasinya di era digital. Buktinya, layanan digital banking BRI kini mencakup 99,1% dari total transaksi, meninggalkan transaksi konvensional di angka kurang dari 1%. Corporate Secretary BRI, Dhanny, menjelaskan bahwa optimalisasi jaringan e-channel dan layanan digital banking menjadi fondasi utama BRI sebagai bank besar di Indonesia.

Dhanny menegaskan bahwa seluruh kanal yang disediakan BRI dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan bagi nasabah dalam bertransaksi. Akselerasi digitalisasi ini tercermin dari dominasi transaksi digital dan upaya BRI dalam mengoptimalkan seluruh jaringan dan channel digital banking yang dimilikinya.

Saat ini, ekosistem digital banking BRI mencakup ATM, CRM, BRILink, Internet Banking, dan super apps BRImo. Kanal-kanal ini saling melengkapi untuk menghadirkan akses yang merata bagi masyarakat, baik di perkotaan maupun di pelosok desa. Pada akhir Juni 2025, jumlah e-channel BRI mencapai 702 ribu unit, terdiri dari 10.650 unit ATM, 9.007 unit CRM, dan 682.370 merchant.

Jaringan yang luas dan tersebar ini memastikan nasabah dapat mengakses berbagai layanan perbankan, mulai dari tarik dan setor tunai, transfer, pembayaran tagihan, hingga belanja di merchant mitra kapan pun dan di mana pun. Perluasan layanan juga diwujudkan melalui AgenBRILink yang kini menjadi tulang punggung inklusi keuangan di tingkat desa. Hingga Agustus 2025, jumlah AgenBRILink mencapai lebih dari 1 juta agen yang tersebar di 66.691 desa, atau setara 80,96% dari total desa di Indonesia.

Volume transaksi yang dilakukan melalui AgenBRILink mencapai Rp1.145,22 triliun dengan total lebih dari 734 juta transaksi dalam delapan bulan tahun 2025. BRImo menjadi pilar penting transformasi digital BRI. Per Agustus 2025, pengguna BRImo tumbuh 20,35% YoY menjadi 43,9 juta. Nilai transaksi BRImo meningkat 25,05% YoY menjadi Rp4.436,49 triliun, dan jumlah transaksi BRImo naik 27,22% YoY menjadi 3,51 miliar transaksi.

Super app ini dilengkapi lebih dari 100 fitur yang memudahkan nasabah mengakses berbagai kebutuhan transaksi dalam satu genggaman, mulai dari top up e-wallet untuk pembayaran digital, isi ulang saldo BRIZZI untuk transaksi contactless di tol dan transportasi umum, hingga BRI Virtual Account (BRIVA) untuk pembayaran tagihan listrik, air, dan internet secara instan.

Dhanny menambahkan, BRI akan terus memperkuat ekosistem digital agar semakin relevan sebagai solusi menjawab kebutuhan transaksi masyarakat.