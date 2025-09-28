Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
31 C
Jakarta
Minggu, September 28, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Bakrie Kuasai Penuh Tol Cimanggis-Cibitung, Ada Apa?

Editor Jabar Pos : Rangga
Bakrie Kuasai Penuh Tol Cimanggis-Cibitung, Ada Apa?
spot_img

jabarpos.id – PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) resmi menjadi pemegang kendali penuh atas PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT) setelah para pemegang saham menyetujui akuisisi 90% saham melalui anak usahanya, PT Bakrie Toll Indonesia (BTI). Langkah ini menjadikan BNBR pemilik tunggal Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) strategis tersebut.

Direktur Utama & CEO BNBR, Anindya N. Bakrie, menjelaskan bahwa akuisisi ini merupakan peluang strategis untuk mengkonsolidasikan kepemilikan penuh atas CCT. BNBR sebelumnya telah memiliki 10% saham di CCT.

Baca juga:  Presiden Jokowi Teken Pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor)
Bakrie Kuasai Penuh Tol Cimanggis-Cibitung, Ada Apa?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Transaksi ini dilakukan sehubungan dengan adanya peluang strategis bagi Perseroan untuk mengakuisisi seluruh kepemilikan saham CCT dari SMI dan WTR. Perseroan menilai bahwa kesempatan ini memberikan momentum tepat untuk mengkonsolidasikan kepemilikan penuh atas CCT," kata Anindya dalam keterangan tertulis.

Menurut Anindya, kepemilikan 100% saham CCT akan memperkuat posisi Grup Usaha Perseroan dalam sektor infrastruktur nasional. Hal ini sejalan dengan strategi bisnis jangka panjang Perseroan yang berfokus pada pengembangan infrastruktur dan manufaktur.

Baca juga:  Paskibraka Nasional 2024 Siap Kibarkan Sang Saka Merah Putih di IKN

Wakil Direktur Utama BNBR, A. Ardiansyah Bakrie, mengungkapkan nilai total transaksi pengambilalihan mencapai Rp3,56 triliun. Dana untuk akuisisi ini berasal dari pinjaman ADH Jackpot SPV Limited, anak perusahaan induk investasi yang berdomisili di Uni Emirat Arab.

Ardiansyah menambahkan, ruas tol Cimanggis-Cibitung memiliki peran strategis sebagai jalur alternatif pengurai kemacetan di ruas tol lain, terutama Tol Jakarta-Cikampek. Jalan tol ini juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan konektivitas, efisiensi transportasi, serta pertumbuhan kawasan industri dan ekonomi di sekitar Jabodetabek.

Baca juga:  Daftar Sultan Timur Tengah Terbaru Bikin Tercengang

Sebagai informasi, CCT mengelola ruas tol Cimanggis-Cibitung sepanjang 26,184 km. Jalan tol ini merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 yang menghubungkan wilayah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi serta terhubung dengan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Jakarta-Cikampek dan Jagorawi.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Mantan Bos Investree Ditangkap Usai Buron, Kerugian Korban Bikin Geleng Kepala
Artikel Selanjutnya
Bandung Berduka Raksasa Tekstil Ini Bangkrut

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
31 ° C
31 °
31 °
61 %
5kmh
100 %
Ming
31 °
Sen
34 °
Sel
30 °
Rab
30 °
Kam
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  