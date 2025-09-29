Get
Jabar Pos

Dana Segar Himbara Siap Guyur Ribuan Koperasi, Kapan?

Editor Jabar Pos : Rangga
Dana Segar Himbara Siap Guyur Ribuan Koperasi, Kapan?
Jakarta – Kabar baik bagi ribuan koperasi di seluruh Indonesia! Jabarpos.id melaporkan bahwa pencairan kredit dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih) akan segera direalisasikan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan bahwa sekitar 1.000 koperasi akan menerima kucuran dana segar ini pada tahap awal.

Zulhas menyampaikan kabar gembira ini usai Rapat Koordinasi (Rakor) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (29/9/2025). "Akan diawali 1.000 KopDes/Kel minggu depan untuk di-launching yang menerima pendanaan. Karena ini dana sudah siap, yang 20.000 (desa) sudah siap, tapi akan dimulai 1.000 desa minggu depan," ungkapnya.

Baca juga:  Investasi Syariah Menggiurkan, Sri Mulyani Siapkan Kejutan Agustus Ini!
Dana Segar Himbara Siap Guyur Ribuan Koperasi, Kapan?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Pemerintah terus memacu percepatan pencairan dana pinjaman modal dalam program Kopdes/Kel Merah Putih. Hal ini menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian BUMN, serta Himbara.

Proses verifikasi masih berlangsung untuk koperasi-koperasi yang telah mengajukan permohonan pinjaman. Namun, pencairan dana tahap pertama tetap harus melalui mekanisme musyawarah desa khusus (musdesus) sebagai bagian dari prosedur yang telah ditetapkan.

Baca juga:  Bendera Raksasa Meriahkan Jalan Galumpit Jelang HUT RI ke-79

Sementara itu, sekitar 20.000 hingga 23.000 koperasi lainnya yang menjadi target awal program masih dalam tahap verifikasi dan penilaian oleh masing-masing bank penyalur. Menurut Ferry, verifikasi kesiapan lahan milik desa atau kelurahan menjadi krusial untuk pembangunan investasi gudang, gerai, dan fasilitas lainnya.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, menambahkan bahwa dana pinjaman untuk 1.000 koperasi Merah Putih saat ini sudah siap dicairkan. "Kami dari Kementerian BUMN dan Danantara sudah menyiapkan ada 1.000 calon penerima kredit yang tahap pertama yang diharapkan dalam waktu seminggu ini bersama Pak Mendes, nanti akan ada musdesus untuk memastikan bahwa kredit bisa cair dengan persetujuan kepada desa," jelas Kartika.

