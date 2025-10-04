Indonesia Gebrak Dunia, Internet WiFi 7 Hadir dengan Kecepatan Fantastis!

jabarpos.id – PT Solusi Sinergi Digital Tbk (Surge) bersama Bali Internet dan Huawei Indonesia resmi meluncurkan jaringan Wi-Fi 7 super cepat di SMPN 15 Denpasar, Bali, pada Jumat (3/10/2025). Langkah ini menandai era baru konektivitas internet di Indonesia, menjanjikan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Peluncuran ini dihadiri oleh tokoh penting seperti Hashim Djojohadikusumo dari Grup SURGE, Gubernur Bali I Wayan Koster, serta perwakilan dari Bali Internet dan Huawei Indonesia. Kehadiran Wi-Fi 7 ini diharapkan dapat mengubah lanskap digital Indonesia secara signifikan.

Yune Marketatmo, CEO Surge, menjelaskan bahwa Wi-Fi 7 adalah teknologi internet terdepan, bahkan satu-satunya yang ada di Indonesia saat ini. Analogi sederhananya, Wi-Fi 7 ini seperti evolusi teknologi seluler dari 3G, 4G, hingga 5G, namun dalam dunia Wi-Fi.

Kecepatan yang dijanjikan oleh Wi-Fi 7 ini sangat fantastis, mencapai 2 Gbps. Sebagai perbandingan, kecepatan internet rata-rata di Indonesia pada Juni 2025, menurut Speedtest Global Index oleh Ookla, adalah 41,24 Mbps. Artinya, Wi-Fi 7 menawarkan lompatan kecepatan yang luar biasa.

Dalam demonstrasi langsung saat peluncuran, tim Surge berhasil mencatatkan kecepatan unduh (download) mencapai 2.205 Mbps dan kecepatan unggah (upload) mencapai 1.594 Mbps. Bahkan, mengunduh film berukuran 1,16 Gb hanya membutuhkan waktu sekitar 4 detik saja!

Hashim Djojohadikusumo, dalam telekonferensi, menekankan bahwa kehadiran Wi-Fi 7 adalah tonggak penting dalam transformasi digital Indonesia. Menurutnya, konektivitas adalah fondasi bagi pendidikan, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Pemilihan SMPN 15 Denpasar sebagai lokasi peluncuran menunjukkan komitmen Surge untuk mendukung kemajuan bangsa melalui pendidikan.

Bali dipilih sebagai lokasi peluncuran karena posisinya sebagai gerbang internasional, memungkinkan Indonesia untuk memperkenalkan diri sebagai negara terdepan dalam teknologi internet. Selain itu, pertumbuhan industri kreatif di Bali, khususnya di segmen menengah ke bawah, sejalan dengan visi Surge untuk menyediakan akses internet murah dengan teknologi terdepan.

Muhammad Arif Angga, CEO Bali Internet, melihat potensi Wi-Fi 7 tidak hanya untuk pendidikan, tetapi juga untuk sektor pariwisata dan UMKM. Sementara itu, Dajiang Xin, Chairman of the Board PT Huawei Tech Investment, menekankan pentingnya kolaborasi untuk mempercepat transformasi digital Indonesia.

Peluncuran Wi-Fi 7 ini juga memperluas jangkauan Program Internet Terjangkau dari Surge, yang bertujuan untuk menyediakan konektivitas cepat, andal, dan inklusif ke sekolah, komunitas, dan UMKM di seluruh Indonesia.