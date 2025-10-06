IHSG Terbang Tinggi, Saatnya Borong Saham Ini?

Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan performa yang menggembirakan dengan ditutup menguat 0,59% ke level 8.118,30 pada perdagangan terakhir pekan lalu, Jumat (3/10/2025). Kenaikan ini didorong oleh sejumlah saham unggulan seperti BREN, MLPT, dan GOTO yang menjadi motor penggerak utama. Namun, beberapa saham seperti TLKM, BMRI, dan SMMA justru mengalami penurunan.

Aktivitas investor asing juga turut mewarnai pergerakan pasar. Tercatat, terjadi aksi jual bersih (net sell) di pasar reguler sebesar Rp 139,87 miliar, namun diimbangi dengan aksi beli bersih (net buy) di seluruh pasar senilai Rp 199,93 miliar.

Dari sisi sektoral, mayoritas sektor menunjukkan tren positif, dengan sektor teknologi memimpin penguatan sebesar 3,09%. Sebaliknya, sektor transportasi mengalami pelemahan sebesar 1,41%.

Analis Mega Capital Sekuritas menyoroti langkah PT Merdeka Gold Resources (EMAS), anak usaha MDKA, yang memulai kegiatan pertambangan di Gorontalo dengan target produksi 140.000 troy ons emas per tahun. Produksi pertama diperkirakan akan dimulai pada kuartal I 2026.

Selain itu, Harum Energy (HRUM) berencana melakukan pembelian kembali (buyback) saham sebanyak 751.793.346 lembar atau setara 5,56% dari modal yang ditempatkan dan disetor, dengan alokasi dana hingga Rp 837 miliar.

Berikut adalah rekomendasi saham dari Mega Capital Sekuritas:

RATU: Beli pada rentang harga 6.700-6.800, target harga 6.950-7.100, stop loss di 6.300.

GOTO: Beli pada rentang harga 54-57, target harga 59-62, stop loss di 53.

MDKA: Beli pada rentang harga 2.080-2.110, target harga 2.160-2.200, stop loss di 2.000.

Penting untuk diingat bahwa analisis dan rekomendasi saham ini bersifat informatif dan bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan investor, dengan mempertimbangkan profil risiko dan tujuan keuangan masing-masing. Investasilah secara bijak.