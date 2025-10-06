Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
34.5 C
Jakarta
Senin, Oktober 6, 2025
type here...
Jabar PosBerita

IHSG Terbang Tinggi, Saatnya Borong Saham Ini?

Editor Jabar Pos : Rangga
IHSG Terbang Tinggi, Saatnya Borong Saham Ini?
spot_img

Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan performa yang menggembirakan dengan ditutup menguat 0,59% ke level 8.118,30 pada perdagangan terakhir pekan lalu, Jumat (3/10/2025). Kenaikan ini didorong oleh sejumlah saham unggulan seperti BREN, MLPT, dan GOTO yang menjadi motor penggerak utama. Namun, beberapa saham seperti TLKM, BMRI, dan SMMA justru mengalami penurunan.

Aktivitas investor asing juga turut mewarnai pergerakan pasar. Tercatat, terjadi aksi jual bersih (net sell) di pasar reguler sebesar Rp 139,87 miliar, namun diimbangi dengan aksi beli bersih (net buy) di seluruh pasar senilai Rp 199,93 miliar.

Baca juga:  Laskar Merah Putih Geruduk Kemenag, Tuntut Kepastian Status Lahan UIII Depok
IHSG Terbang Tinggi, Saatnya Borong Saham Ini?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dari sisi sektoral, mayoritas sektor menunjukkan tren positif, dengan sektor teknologi memimpin penguatan sebesar 3,09%. Sebaliknya, sektor transportasi mengalami pelemahan sebesar 1,41%.

Analis Mega Capital Sekuritas menyoroti langkah PT Merdeka Gold Resources (EMAS), anak usaha MDKA, yang memulai kegiatan pertambangan di Gorontalo dengan target produksi 140.000 troy ons emas per tahun. Produksi pertama diperkirakan akan dimulai pada kuartal I 2026.

Baca juga:  Geopolitik Bergejolak, OJK Beri Warning Keras ke Industri Asuransi!

Selain itu, Harum Energy (HRUM) berencana melakukan pembelian kembali (buyback) saham sebanyak 751.793.346 lembar atau setara 5,56% dari modal yang ditempatkan dan disetor, dengan alokasi dana hingga Rp 837 miliar.

Berikut adalah rekomendasi saham dari Mega Capital Sekuritas:

  • RATU: Beli pada rentang harga 6.700-6.800, target harga 6.950-7.100, stop loss di 6.300.
  • GOTO: Beli pada rentang harga 54-57, target harga 59-62, stop loss di 53.
  • MDKA: Beli pada rentang harga 2.080-2.110, target harga 2.160-2.200, stop loss di 2.000.
Baca juga:  Perjalanan Luar Negeri Perdana Prabowo, Menunjukkan Peran Global RI Aktif

Penting untuk diingat bahwa analisis dan rekomendasi saham ini bersifat informatif dan bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan investor, dengan mempertimbangkan profil risiko dan tujuan keuangan masing-masing. Investasilah secara bijak.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Dulu Dihina, Habibie Buktikan Mampu Bikin Dolar Klepek-Klepek!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
34.5 ° C
34.5 °
34.5 °
54 %
5.3kmh
100 %
Sen
34 °
Sel
34 °
Rab
32 °
Kam
31 °
Jum
31 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  