Saham KRAS Terbang Tinggi, Ada Apa Gerangan?

Jabarpos.id, Jakarta – Harga saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) melonjak tajam dalam beberapa waktu terakhir, membuat banyak investor bertanya-tanya. Pihak perusahaan akhirnya angkat bicara mengenai fenomena ini, menjelaskan bahwa kenaikan tersebut terjadi di tengah serangkaian kegiatan penting yang melibatkan lembaga pemerintah.

Manajemen KRAS menjelaskan dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) bahwa mereka baru saja menyelesaikan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI pada 29 September lalu. Rapat tersebut, yang juga dihadiri oleh Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, membahas isu krusial terkait industri baja nasional, termasuk ancaman impor baja dari China dan upaya peningkatan perlindungan bagi produk baja dalam negeri.

Respon positif dari anggota Komisi VII DPR RI, termasuk usulan pembentukan Panitia Khusus (PANSUS) untuk mengatasi tantangan yang dihadapi Krakatau Steel dan industri baja domestik, menjadi angin segar bagi perusahaan. Selain itu, KRAS juga telah menggelar RDP dengan Komisi VI DPR RI pada 30 September lalu, di mana Komisi VI menyambut baik paparan mengenai tantangan dan peluang industri baja nasional.

Manajemen KRAS berharap dukungan regulasi dari Komisi VI DPR RI dapat menjadi langkah konkret untuk memperkuat daya saing industri baja dalam negeri dan membangkitkan kembali Krakatau Steel sebagai pilar industri nasional.

Selain itu, pemberitaan mengenai upaya penyelamatan Krakatau Steel oleh Danantara Indonesia juga turut menjadi perhatian. Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, dikabarkan akan segera melakukan langkah penyelamatan tersebut.

Meskipun demikian, manajemen KRAS menegaskan bahwa mereka tidak memiliki informasi terkait fakta material atau aktivitas pemegang saham tertentu yang dapat memengaruhi harga saham. Perseroan berjanji akan segera melaksanakan public expose tahunan dalam waktu dekat.

Kenaikan saham KRAS hari ini mencapai 4.42% ke angka Rp378 per pukul 14.23 WIB. Secara keseluruhan, saham KRAS telah melonjak 28.57% dalam sebulan terakhir dan 256.60% secara year to date (ytd).